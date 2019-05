D'Sonn war e Samschdeg um Rendez-Vous vum Begriefnes vum FFYS um Kierchbierg.

De Festival Food for your Senses hat et ni einfach, bei der éischter Editioun 2007 zu Tënten war de Site ze kleng an d'Sich no der perfekter Plaz ass lass gaangen. A virun zwee Joer hunn d'Organisateuren endlech geduecht, si hätten um Kierchbierg nieft RTL den idealen Site fonnt. Ma och doraus gouf näischt, d'lescht Joer ass de Festival ofgesot ginn, deen ëmmerhin bei senger leschten Editioun 13.000 Spectateuren ugezunn hat.

Dëse Weekend gëtt de Festival dann definitiv begruewen.

Line-Up: Kate Tempest, Defdump, Eternal Tango, Inborn!, de Läb oder the Disliked

Zanter dem 17. Mee ass de komplette Line-up vum Food For Your Senses-Festival bekannt. Opfälleg ass, dass virun allem bekannte Lëtzebuerger Bands op dëser leschter Editioun vum Festival wäerte spillen. Hei de komplette Line-Up op ee Bléck: