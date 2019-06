E Freideg den Owend steet de Live Planet People op der Tëlee ganz am Zeeche vun der Fête de la Musique.

D'NICOOL wëll méi sinn, wéi eng Fra déi Hip Hop mécht. Mat hirem Album "Den Ufank vum N" huet se dat duerchgezunn, wat se schonn ëmmer wollt, op Lëtzebuergesch rappen.

De Marc Scheer huet soss Busreesen op Concerten organiséiert a suergt elo derfir dass d'Musek an all hire Facetten nach bis den 21.Juni hei am Land gratis op déi richteg Oueren stéisst

De Serge Tonnar erfënnt sech ëmmer nees nei. Op an der Frittebud, am Bopebistro, an der Philharmonie oder geschwënn an de Kierchen. Hei fënnt hien ëmmer déi richteg Wierder a Musek, déi hänke bleift.



Donieft gëtt et e Freideg den Owend am Live Planet People Live-Ambiance vun der Fête de la Musique op der Place Auguste Engel am Gronn mat de Formatiounen Mad Fox a KOKOKO.