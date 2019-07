Besonnesch wann et dobausse méi waarm gëtt, lackelen och nees eng sëlleche Festivallen. Mir hunn eng Lëscht mat de beschten Festivallen zesummegesicht.

Op Festivallen ass ee meeschtens an enger anerer Welt, enger Welt mat Musek, Konscht, Liichter a Faarwen. Wisou net emol d'Zelt an de Rucksak paken an eng Mini-Vakanz mat engem kulturellen Highlight verbannen.

Kaum een Erliefnes ass méi intensiv, wéi e puer Deeg laang an d'Aventure vun engem Festival anzedauchen, sech vun der Musek matrappen a sech vun der Atmosphär verzauberen ze loossen.

Vu Rock, bis Metal, Hip-Hop, Electro oder Punk, fir all Goût ass eppes dobäi. Sou ee Festival gehéiert ganz sécher zum Highlight vum Summer, ma wou si se iwwerhaapt? Wéi eng sinn déi Bescht?



Mayday

Den éischte Mayday-Festival war 1991. Haut zielt en zu de gréissten a beschte Festivallen an Däitschland a gëllt och als Rave-Evenement vum Joer. Am Géigesaz zu den anere Festivallen, ass dëse bannen an dauert just eng legendär Nuecht. An deene 14 Stonnen trieden iwwer 30 international DJs a LiveActs op.

War den 30. Abrëll 2019 - Nächsten Datum: 30. Abrëll 2020

Rock am Ring



Et ass de gréisste Rockfestival an Däitschland a läit quasi ëm den Eck, vu Lëtzebuerg aus. All Joer lackelt dëse Festival bal 100.000 Musekfans op den Nürburgring, och wa vill Leit sech un der ëmmer méi grousser Kommerzialiséierung stéieren.

War de 6. bis 9. Juni 2019 - Nächsten Datum: 5. bis 7. Juni 2020

Line-Up 2019: Die Ärzte, Marteria & Casper, Tool, Slipknot, Tenacious D, The Smashing Pumpkins, Feine Sahne Fischfilet, The 1975.



Hurricane Festival



Mat 2 groussen Open-Air-Bühnen an enger Zeltbühn gehéiert dëse Festival och zu engem vun de beschten an Däitschland. All méiglech Museksrichtunge kritt een do gebueden, fir dass och keen ze kuerz kënnt. D'Geschicht vum Hurricane geet op 1977 zeréck, deemools nach ënnert dem Numm "Es rockt die Heide". Wéinst e puer Problemer gouf de Festival fir e puer Joer gespaart, gouf dunn eng éischte Kéier nees 1997 als Hurricane organiséiert, den eenzege Festival am Norden vun Däitschland.

War de 21. bis den 23. Juni 2019 - Nächsten Datum: 19. bis 21. Juni 2020



Line-Up 2019: The Cure, Foo Fighters, Tame Impala, Die Toten Hosen, Bloc Party, Mumford & Sons, The Streets, The Wombats, Trettmann, Interpol.

© hurricane.de

Southside Festival

Et ass de südleche Pendant vum Hurricane a bitt en immens ofwiesslungsräiche Line-Up aus internationale Kënschtler an Top-Djs weltwäit. Den "Take-Off-Park", e fréiere Militär- a Fluchterrain, verwandelt sech dofir an eng riseg Festival-Stad. Fir d'éischt gouf de Southside Festival 1999 organiséiert an huet sech zu engem fest etabléierte Festival an Däitschland entwéckelt, wou all Joer iwwer 60.000 Leit hireesen.

War de 21. bis den 23. Juni 2019 - Nächsten Datum: 19. bis 21. Juni 2020



Line-Up 2019: Die Toten Hosen, Foo Fighters, Macklemore, Mumford & Sons, Tame Impala, The Cure.

© southside.de

Full Force



Et ass ee vun den gréisste Metal/Punk/Hardcore Festivals an Däitschland. Déi alleréischt Editioun war 1994 am Park vu Werdau, zanterhier hunn d'Plazen e puer Mol changéiert. De Grond: D'Awunner hu sech gestéiert gefillt, en plus sinn d'Visiteure mat de Jore ëmmer méi ginn. Mëttlerweil ass de Festival gewuess, mat Camping an e puer Bühnen um Terrain "Ferropolis" a Gräfenhainichen.

War de 28. bis 30. Juni 2019 - Nächsten Datum: 26. bis 28. Juni 2020

Line-Up 2019: Parkway Drive, Arch Enenmy, Limp Bizkit

Fusion Festival

Dësen eenzegaartege Festival ass e bëssen anescht. "Vakanzekommunismus" dat ass d'Zil vum Fusion, sou den Organisateur, dofir ass och iwwerall de kryllesche Schrëftzuch "ФУЗИОН" ze liesen. Nieft Musek spillt besonnesch d'Kultur, mat Theater, Konschtinstallatiounen a Performance-Konscht eng ganz grouss Roll. D'Leit sollen um Fusion hir Fräiheet ausliewen, ouni Zwäng an ouni Kontroll, ähnlech wéi beim "Burning Man" an Amerika.

War de 26. bis 30. Juni 2019

© fusion-festival.de

Summerjam

Dëse Festival läit guer net esou wäit ewech vu Lëtzebuerg. Zu Köln ass de Summerjam 2019, ee vun de gréisste Reggae-Festivallen an Däitschland. Wat dës Editioun souguer nach méi speziell mécht, ass de Faite, dass Unesco d'Reggae-Musek am November d'lescht Joer als "Immaterielle Kulturierwen" unerkannt.

Vum 5. bis 7. Juli 2019

Line-Up 2019: Krazins, Ricky Dietz, Motrip & Ali As, Max Herre, Yung Hurn, Bonez Mc & Raf Camora, Mo-Torres, Banda Senderos.

© summerjam.de

Sacred Ground Festival

Eng intim Atmosphär mat engem engem extrem gudde Line-Up, dat beschreift de Festival am Norde vu Brandenburg wuel am beschten. Scho fir déi 5. Kéier gëtt de Sacred Ground Festival um Terrain vun engem 100 Joer ale Bauerenhaff organiséiert, wat wuel och de Grond ass, wisou d'Ticketen op 1.000 Stéck limitéiert sinn.

Vum 12. bis 17. Juli 2019

Line-Up 2019: HVOB, RY X, Mathew Jonson & Frank Wiedemann, Peter Kruder, Axel Boman, Curses, Gudrun Gut (live).

© Joris Felix Patzschke / Sacred Ground

Parookaville

Fir Electrofans gehéiert de Parookaville zu de beschte Festivals iwwerhaapt. Lescht Joer waren déi ronn 80.000 Tickete bannent 48 Stonne ausverkaaft. An der Heemecht vum (fiktive) Grënnungspapp Bill Parooka fënnt een alles, fir 4 Deeg laang duerchzefeieren, zesumme mat de bekanntsten Artisten aus där Musekszeen. Nieft den 10 Bühnen ass et awer déi faarweg Phantasie-Stad, déi zur Haaptattraktioun gehéiert, mat eegener Gemeng, Post, Supermarché, Beautyfarm, Tattoostudio, Kierch a villes méi.

Vum 19. bis 22. Juli 2019

Line-Up 2019: Above & Beyond, Afrojack, Alan Walker, Alesso, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Felix Jaehn.

© Parookaville / Facebook

Melt! Festival

Am Ferropolis zu Gräfenhainichen, eng Mëschung aus Plage um Séi an alem Industriegebitt, sinn all Joer ëmmer e puer Festivallen organiséiert, een dovun ass de Melt! Do kommen déi ënnerschiddlechst Museksgréissten zesummen, déi aktuell voll am Trend leien an der Musek - a Fashionzeen.

Vum 19. bis 21. Juli 2019

Line-Up 2019: A$AP Rocky, Adana Twins, Agar Agar, Alison Swing, Ama Lou, Angle-Ho, Arca, Auntie Flo.

© Melt Festival / Facebook

Helene Beach

Nee, dëse Festival huet näischt mam Helene Fischer ze dinn, den Numm kënnt vun der Plaz. Bei der Helene-Plage handelt et sech ëm déi längste Plage un engem europäesche Séi. Buerféiss mat de Féiss am Sand a sech dotëscht nach am Séi ofkille....dat huet schonn eppes.

Vum 25. bis 28. Juli 2019

Line-Up 2019: Gzuz, Kontra K, Sven Väth, Trettmann, Adam Beyer, Bosse, Alan Walker, Alle Farben, Moonbootica, Alligatoah, Alle Farben, Prinz Pi, RIN.

© Helene Beach Festival / Facebook

Wacken Open Air

Ouni Zweiwel e Klassiker ënnert den Open Air Festivals an all Joer pilgere bal 90.000 Fans op der ganzer Welt an dat klengt Duerf Wacken a Schleswig Holstein. Wat een op dësem Festival op kee Fall vergiessen däerf, sinn e puer uerdentlech Gummisstiwwelen, soubal et nämlech reent, verwandelt sech den Terrain an e risege Bullisterrain. An och wann et zanter 1990 just ëm ee Museksstil geet, gehéiert dësen Open Air zu engem vun de gréissten am Joer an de Succès räisst net of.

Vum 1. bis 3. August 2019

Line-Up 2019: Slayer, Demons & Wizards, Parkway Drive, Sabaton, Acranius, Airbourne, All Hail The Yeti, Anthrax.

© Wacken Open Air / Facebook

Nature One

Den Nature One Festival dierf sech net nëmmen zu engem vun de gréissten zielen, mä och nach zu de beschten an Europa. All Joer kommen do iwwer 65.000 Fans um giganteschen Terrain mat 4 Haaptbühnen an 19 Club-Floors zesummen, fir sech déi ronn 300 beschten Djs aus der Electrozeen unzehéieren.

Vum 3. bis 5. August 2019

Line-Up 2019: Airwave, AKA AKA, Alex Christensen, Angerfist, AniMe, ATB, Audiofreq, Bastian Bux.

© Nature One / Facebook

M'era Luna

Et ass een vun de gréissten Open Air Gothic-Treffen. Dëse Genrre geet vun elektronescher Musek iwwer Metal bis hin zu mëttelalterleche Kläng.

Vum 10. bis 11. August 2019

Line-Up 2019: ASP, VNV Nation, Within Temptation, Fields Of The Nephilim, Subway To Sally, Lacrimosa, Mono Inc., Joachim Witt.

© M'era Luna / Facebook

Highfield



De gréissten Indie-Rock-Festival am Oste vun Däitschland ass op der Magdeborner Hallefinsel direkt beim Störmthaler Séi. Nieft éischtklassegem Rock bitt dëse Festival och e Line-Up mat Hip-Hop an Electro-Artisten.



Vum 16 bis 18. August 2019

Line-Up 2019: Thirty Seconds To Mars, The Prodigy, The Offspring, Jan Delay & Disko No. 1, AnnenMayKantereit, SDP, Bonez MC & RAF Camora, Fettes Brot.

© Highfield Festival / Facebook (Julia Schwendner)

New Horizons

Hannert dem Horizont läit eng Welt mat onendleche Méiglechkeeten, voll mat Aventuren, Danz, Léift a Musek. Sou léisst sech de New Horizons Festival.

Vum 21. bis 25. August 2019

Line-Up 2019: Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Major Lazer, Martin Garrix, Project One, Timmy Trumpet, Vini Vici, 4b.

© newhorizons-festival.com

Och wa mer se op dëser Plaz net all kënne mathuelen, ass dës Lëscht e klengen Ureiz, falls een nach op deen een oder anere Festival wëll.