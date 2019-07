Wéi et an enger Matdeelung vun der Filmproduktiounsfirma Red Lion heescht, ass de Pol Cruchten zu La Rochelle um Mëttwoch verstuerwen.

D'Ursaach vum Doud vum Realisateur ass nach net gewosst.

Seng éischt Fiktioun mam Thierry Van Werveke war de Film "Hochzäitsnuecht" am Joer 1992.

De Film "Hochzäitsnuecht" - 1992

Perl oder Pica 2006 war e ganz populäre Lëtzebuerger Film, fir deen hien och ee vu sengen 3 Filmpräisser krut. Déi aner ware fir Never Die Young a fir La Supplication.

De Pol Cruchten hätt am September säi 9. Film Visage(s) d’Afrique a Mauretanien gedréit.

Mam Pol Cruchten hu mir net nëmmen en eenzegaartege Realisateur, Produzent a Pionéier vum Lëtzebuerger Film verluer mee och e Mënsch mat engem groussen Häerz. Hien wäert e grousst Lach an eiser Filmzeen hannerloossen. Meng Gedanken si bei senger Famill an dëser schwéierer Zäit.XB pic.twitter.com/cm3pdHsiX4 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 3. Juli 2019





E Samschden um 20 Auer gëtt de Film "Perl oder Pica" (Petits secrets, 2006) als Hommage un de bekannten Cineaste op RTL Télé Lëtzebuerg gewisen.

Hei een RTL-Freides-Invité mam Pol Cruchten um Radio am VIDEO vu 24. Februar 2016





VIDEO: Radio - Freides-Invité mam Pol Cruchten Kultur, Gesellschaft a Liewen - all Freideg an der Mëttesstonn.





Hei 3 Froen un de Pol Cruchten am Juni 2018 am VIDEO





VIDEO: 3 Froen un de Pol Cruchten De Pol Cruchten ass de Realisateur vum Film "Justice_dot_net".





Hei d'Schreiwes vu "Red Lion"



Jeanne Geiben et Red Lion ont l’immense tristesse de vous annoncer le décès, ce mercredi 3 juillet 2019, du cinéaste Pol Cruchten.

Le décès est survenu alors que Pol Cruchten était à La Rochelle. La cause médicale n’est pas encore connue.

Né le 30 juillet 1963 à Pétange, Pol Cruchten sort diplômé de l’ESEC, à Paris, en 1987. Il consacrera toute sa vie au cinéma. Il est l’auteur de huit longs métrages.

Sa première œuvre de fiction, Hochzaeitsnuecht (Nuit de noces) est encore à ce jour le seul film d’un réalisateur luxembourgeois à avoir été projeté dans la sélection officielle du Festival de Cannes, en 1992.

Il a tourné un film aux États-Unis, Boys on the Run, a réalisé un succès populaire du cinéma luxembourgeois, Perl oder Pica (Petits secrets), et a remporté plusieurs prix à l’international avec son documentaire La Supplication.

Il a également réalisé Never Die Young, un documentaire atypique tourné au Luxembourg qui reste sans doute à ce jour son œuvre la plus personnelle.

Pol Cruchten était également très impliqué dans l’activité du cinéma du Grand-Duché. Il a produit les premiers films de toute une nouvelle génération de cinéastes luxembourgeois.

Il était également metteur en scène de théâtre.

La famille du cinéma luxembourgeois lui a attribué trois Filmpräis au cours de sa carrière pour Perl oder Pica, Never Die Young et La Supplication.

Pol Cruchten s’apprêtait à tourner en septembre en Mauritanie ce qui aurait été son neuvième film, Visage(s) d’Afrique.

FILMOGRAPHIE

. SOMEWHERE IN EUROPE (1988) c.m.

. HOCHZAEITSNUECHT (Nuit de noces, 1992)

. SNIPER (1995) c.m.

. BLACK DJU (1997)

. BOYS ON THE RUN (2003)

. NUIT AMÈRE (2005) c.m.

. PERL ODER PICA (Petits secrets, 2006)

. NEVER DIE YOUNG (2014)

. LES BRIGANDS (2015)

. LA SUPPLICATION (2016)

. JUSTICE DOT NET (2018)