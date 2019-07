Mat engem neie Konzept ass den Echterlive, den Open-Air-Festival, an d'Festivalsaison 2019 gestart.

Den Iechternacher Musek-Festival hat d'lescht Joer no laanger an erfollegräicher Zäit seng Diere missten zoumaachen. Mä de Wëlle war do, fir sech nei ze erfannen. Echterlive heescht den Event elo. 4 Deeg dauert et, vum 11. bis de 14. Juli 2019. Um Sonndeg war also den Ofschloss an de Régis Thill war fir eis op Iechternach kucken a lauschteren.

Music-Art and Food, sou huet et bei den Organisateure geheescht. A Platz genuch hu se jo zu Iechternach ronderëm d'Abtei. 4 Deeg laang hannertenee voller Power. Dat heescht dass d'Aktivitéite schonn am fréie Nomëtteg ugoungen an no Mëtternuecht opgehalen hunn. Vill Musek natierlech: Soul, Pop, Rock, elektronesch a klassesch, an dat och am Mix.

© Pierre Weber

Zousätzlech zur grousser Bühn nieft der Basilika gouf et am Haff vun der Abtei méi e klengt heemlecht Zelt, wou besonnesch lëtzebuergesch Gruppe sech konnten ervirdinn. Workshoppe goufen ugebueden, soudass fir jiddwereen eppes do war.

Haaptattraktioun war Sonndeg Owend de Concert mat der englescher Soul Sängerin Joss Stone. Si huet derzou bäigedroen, dass de klassesche Soul a Jazz an der Popmusek nees populär gouf. D'Joss Stone ass eng ganz engagéiert Sängerin. Project Mama Earth heescht ee vun de leschte Projete vun der Veganerin, déi ëmmer buerféiss op der Bühn ass. Virun Iechternach ass se a Syrien a souguer an Nordkorea opgetrueden. Wéi och ëmmer: sange kann d'Joss Stone.

© Pierre Weber

Den Open-Air-Festival Echterlive, deen also een néien Konzept hat, hat national an international Kënschtler souwéi och een Art a Food Village. An esou hunn iwwer 3.500 Léit de Festival besicht.