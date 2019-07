Aus dem ganze Land an der Groussregioun sinn d'Leit e Samschdeg den Owend nees an d'Stad komm, fir sech déi sëllech gratis Concerten unzekucken.

Am Gronn, a Clausen an am Pafendall konnt ee sech e Samschdeg den Owend nees esou richteg musikalesch verwinne loossen.

All Joer gëtt dëst Museksevenement vum LCTO, an Zesummenaarbecht mat der Stad Lëtzebuerg an dem Blues Club organiséiert.

De Blues'n Jazz Rallye ass mëttlerweil scho fir vill Leit e feste Rendez-vous hei am Land ginn an och internationalen Niveau scho laang net méi onbekannt.

68 Concerten, 200 Musikanten an 10 Open Air Bühnen: et ass en enormen Opwand fir d‘Organisateuren.

Musikaleschen Highlight war fir de Blues sécherlech de Carl Wyatt. A fir d‘Frënn vum Jazz gouf et e Grupp deen Enn vun de 70er Joren ganz bekannt gouf: Mezzoforte aus Island. D‘Freed bei de Spectateuren war grouss.

