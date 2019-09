Dass d'Vinyl nees voll am Trend ass, ass zënter enger Zäit gewosst. 2019 wäert d'Plack d'CD an de Verkafszuelen wuel nees iwwerhuelen.

Déi éischte Kéier zënter 1986 ass de Verkaf vu Placke méi héich, wéi de Verkaf vun CD'en. Domadder ass d'LP am Vinyl fir de Moment déi rentabelste Form an der analoger Museksdistributioun. D'Zuele solle bis Enn 2019 nach weider klammen.

Schonn am Februar huet d'Recording Industry Association of America (RIAA) annoncéiert, dass Vinyl méi wéi en Drëttel vum Ëmsaz am Kader vun der physescher Musek duerstellt. An dës Statistik fléissen och Medie wéi CD'en oder Kassetten.

Eis interesséiert et, wéi dir am léifsten är Musek consomméiert:





Wéi et heescht, goufen am éischten Hallefjoer 2019 am ganzen 224,1 Milliounen US-Dollar fir Vinyl ausginn, dat entsprécht ronn 8,6 Millioune Placken. Am Verglach: d'CD läit hei just nach ganz liicht driwwer, dat mat 18.6 Millioune verkaaften Exemplairen an engem Ëmsaz vun 247,9 Milliounen US-Dollar.

Och wann d'CD nach liicht fir läit, kéint dat awer Enn dës Joer eriwwer sinn, well d'Verkafszuele vu Placken an de leschten 2 Hallefjoren ëm all Kéiers iwwer 12% geklomme sinn. D'CD huet wärend där Zäit eng Stagnatioun matgemaach.

Generell ass awer nach ëmmer de Streaming déi beléiftste Form vu Konsum vu Musek. Vinyl mécht hei am éischten Hallefjoer 2019 4% aus, de Streaming kënnt op erstaunlech 62%.