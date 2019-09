Am Kader vum Stefanie Heinzmann sengem Concert den 3. November am Atelier, verspillen mer 2 Package vun der Schwäizer Sängerin a Songwriterin.

Hei gëtt et dann mat e bësse Chance all Kéiers 1 Koppel Tickete fir säin Optrëtt am Atelier a säin aktuellen Album “All we need is love” ze gewannen.

Gewënnspill