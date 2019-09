En Donneschdeg goufen d'Nominatioune fir den Internationalen Emmy Award bekannt. Nominéiert ass och d'Serie vun Iris Productions.

An der Kategorie "Bescht Drama Serie" ass Bad Banks fir den internationalen Emmy nominéiert. Iwwregens huet dat lescht Joer an dëser Kategorie d'Netflix-Production "Casa Del Papel" gewonnen.

Mam internationalen Emmy Award ginn déi beschte Serien ausgezeechent, déi net an den USA produzéiert goufen.

De Communiqué

INTERNATIONAL EMMY AWARDS

NOMINATION POUR BAD BANKS

Annoncé le 19 septembre 2019, BAD BANKS a officiellement été nommée dans la catégorie « Meilleure série dramatique » des International Emmy Awards 2019. Ce prix récompense les meilleures séries télévisées produites dans le monde en dehors des États-Unis.



Ces dernières années, les séries ayant remporté un International Emmy Award dans cette même catégorie sont BRAQUO (2012), LES REVENANTS (2013), UTOPIA (2014), ENGRENAGES (2015), DEUTSCHLAND 83 (2016), MAMMON, LA REVELATION (2017) et CASA DEL PAPEL (2018).



BAD BANKS fait ainsi partie des quatre finalistes qui tenteront de remporter ce prix prestigieux.



La cérémonie de remise des prix aura lieu le 25 novembre prochain.

Vendue dans plus d’une quarantaine de territoires, la saison 1 de BAD BANKS ouvre les portes du monde de la haute finance avec ses jeux de pouvoir, ses manipulations et ses trahisons. Elle est écrite par Oliver Kienle et réalisée par Christian Schwochow. Son casting comprend notamment Paula Beer, Désirée Nosbusch, Tobias Moretti, Barry Atsma, Marc Limpach et Germain Wagner.



BAD BANKS est une coproduction entre Letterbox (Allemagne) et Iris Productions (Luxembourg) avec la ZDF, en collaboration avec ARTE, la saison 1 a également bénéficié du soutien du Luxembourg Film Fund, du German Motion Picture Fund et du HessenFilm und Medien Fund. La société Federation Entertainment s'occupe des ventes internationales de la série.



La saison 2 de BAD BANKS, réalisée par Christian Zübert, est actuellement en postproduction et sera finalisée en février 2020.