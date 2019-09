Fir hiren 125. Anniversaire hat d’Harmonie Klengbetten dëse Weekend e ganze Koup Eventer geplangt.

Um Samschdeg war dunn ee vun den Highlighten. E Concert vun hirer Strëpp – der Hunneg-Strëpp, mat bekannte Lëtzebuergesche Museker.

Versus you, De Läb, Seed to Tree, Maz, Mutiny on the Bounty, Claire Parsons an The Disliked stounge mam Grupp op der Bühn. En Zesummentreffen, dat aus laangjärege Frëndschaften entstanen ass.

Ganzer 7 Méint huet d’Grupp un hirem Optrëtt geschafft. A wéinst deem besonnesche Line-up hunn dann och e ganze Koup Leit de Wee op Klengbetten fonnt.

Weider Infoen zu der Hunneg-Strëpp an hire nächste Concerten, fënnt een ënnert http://www.hunneg-strepp.lu/.