An hirer Dokteraarbecht op der Bangor University (Wales) analyséiert d'Judit Vari ënner anerem, wéi Mënsche Sproochen ënnerscheeden.

D'Sproochwëssenschaftlerin Judit Vari analyséiert am Kader vun hirer Dokteraarbecht dat däitscht Platt am Oste vun der Belsch an awer och d'Lëtzebuergescht am Éislek. Zil vun der Etüd ass et, de Stellewäert vun de belschen an Éisleker Dialekter festzestellen.

Dofir mussen d'Leit esou séier a präzis wéi méiglech Biller an Téin ze kategoriséieren. "Ech kucke mer un, wéi d'Mënschen indirekt fillen an denken iwwert den Dialekt an d'Sprooch" sou d'Doktorantin bei de Kollege vu BRF.

Wichteg an der Etüd ass, datt d'Leit et indirekt maachen, well een eben an dësem Fall vill méi schwiereg schwindele kann. Esou ka Si an der Etüd erausfannen, wat wierklech déif drastécht a wéi d'Leit zu der Sprooch oder dem Dialekt, am Fall vu Lëtzebuerg d'Lëtzebuerger Nationalsprooch an den Éisleker Dialekt, stinn. Well eben och dës verstoppte Gefiller d'Verhale vun eis all steieren an net just déi direkt Astellungen, déi eis och bewosst sinn.

10 bis 15 Minutten investéieren, fir bei der Etüd matzemaachen

Op Lëtzebuergesch: http://lux2.universitystudy.site



Op Däitsch: http://lux1.universitystudy.site

Matmaache ka jiddereen, dee Lëtzebuergesch aus Mammesprooch huet an iwwer 18 Joer al ass. De Fokus läit awer dobäi haaptsächlech op Leit, déi aus dem Éislek kommen.

Awer opgepasst: D'Ëmfro funktionéiert an alle Browseren, ausser am Internet Explorer. Et muss een tëscht 10 a 15 Minutten arechnen, wann ee bei der Online-Etüd wëll matmaachen.



Nieft der Online-Etüd ass d'Judit Vari dann och am ganzen Éislek ënnerwee, fir d'Leit direkt op der Plaz ze testen. Esou war si ënner anerem schonn zu Wäisswampech an zu Ëlwen.

© Judit Vari © Judit Vari

Fir weider Informatiounen, Froen oder eventuell e Rendezvous, fir d'Etüd direkt op der Plaz maachen ze kënnen, kënnt dir d'Judit Vari iwwer E-Mail kontaktéieren: J.Vari@bangor.ac.uk