1992 koum de Film "Bodyguard" mam Whitney Houston an dem Kevin Costner an de Kino. De Soundtrack gouf deemools mat engem Grammy Award ausgezeechent.

An d'Lidder begeeschteren och hautdesdaags nach.

20 Joer nom Filmstart gouf d'Geschicht als Musical interpretéiert. Dësen huet 2012 am Londoner West End Première gefeiert. Nodeems en déi läscht Jore schonn op der ganzer Welt gespillt gouf, geet de Musical elo op grouss däitschsproocheg Tour. 12 Stied an Däitschland, Schwäiz, Éisträich an hei am Land stinn um Programm. Vum 20.-23. Februar ass en an der Rockhal ze gesinn.

65 Persoune sinn all Owend am Asaz, fir d'Produktioun op d'Bühn ze bréngen, ënnert anerem déi 25 Dänzer a Sänger vum Ensembel a 25 Techniker. Déi 16 Hits vum Whitney Houston gi wärend der Show vun 8 Museker live gespillt a vun dem Ensembel op der Bühn live gesongen. Mat 76 verschiddene Bühnebiller ass et de Musical, deen am meeschte Variatioun op der Bühn ze bidden huet. Geet e Musical op Tour, bedeit dat, dass d'Bühn ëmmer erëm muss op- an ofgeriicht ginn. Fir den Opbau si wärend 3 Deeg eng 80 Techniker am Asaz, den Ofbau geet méi séier an dauert just nach 6-8 Stonnen.

D'Haaptacteure vun dëser Tour sinn d'Aisata Blackman an de Jo Weil. Alle béid hu si schonn Erfarung an hire jeeweilege Rollen. D'Aisata Blackmann, wat bei der zweeter Staffel vun "The Voice of Germany" dobäi war, huet d'Haaptroll schonn zu Stuttgart am Theater gespillt. Fir hir Roll changéiert si hir Kleeder 9 Mol wärend dem Optrëtt, dovunner 3 Mol bannent 15 Sekonnen. De Jo Weil war d'lescht Joer schonn an der Haaptroll zu Wien ze gesinn. De bekannten däitsche Schauspiller huet seng Karriär bei der Serie "Verbotene Liebe" ugefaangen an huet an de leschte Joren a ville verschiddenen däitsche Fernsehfilmer a Serië matgespillt.