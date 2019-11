Den Datum steet! Samschdes, de 27. Juni 2020 ass déi 4. Editioun vum Siren's Call Music & Culture Festival am mageschen Dall vum Gronn.

Éischt Informatioune ronderëm Gruppen, Plazen, wou d'Concerte sinn, an de Konschtprogramm gi geschwënn annoncéiert.

De Virverkaf vun den Early-Bird-Ticketen ass schonn am Gaangen. Dës kënnen um offizielle Site vum Atelier kaf ginn.

Fir 2020 goufen d'Headliner nach net annoncéiert. "Metronomy", "Cat Power" an "Band of Horses" waren déi grouss Nimm vun der 3. Editioun vum Siren's Call Festival 2019.

De Musek-a Kulturfestival, dee vum Atelier an dem Neimënster organiséiert gëtt, ass a 7 Méint, also de 27. Juni am Quartier vum Gronn. Ier dat alles souwäit ass, kënnt dir hei nach eng Kéier den Aftermovie vun dësem Joer kucken.