Um Donneschdeg den Owend war nees d'Night of the Proms. Hei war Ofwiesslung garantéiert. Den Emile Mentz war fir eis mam Fotoapparat dobäi.

D'„Night of the Proms“ gehéiert schonn zanter 9 Joer zum feste Bestanddeel vum Lëtzebuerger Eventkalenner. All Joer sinn déi 4.500 Sëtzplazen an der Arena vun der Coque ëmmer nees gutt gefëllt. Méi wéi 100.000 Leit gesinn d'Night of the Proms all Joer an der Belsch, Holland an Däitschland.

Wéi den Numm et scho seet, ass d'Konzept vun der Show d'Nuecht vun de Staren. Dobäi ass se virun allem dowéinst sou speziell, well d'Show ee Mix ass vun allem, wat d'Musekswelt aus de leschten 300 Joer ze bidden huet. Ganz nom Motto vun der Show: Classic meets Pop. Nach méi speziell ass dëst Joer, dass d'Night of the Proms, net wéi soss, nëmme knapp 24 Stonnen zu Lëtzebuerg passéiert, um Kierchbierg war d'lescht Woch de Start vun der grousser Tour duerch Däitschland, mat 17 Shows an 11 verschiddene Stied.

Dëst Joer mat dobäi waren The Hooters, Al McKay and the Earth, Wind and Fire Experience, Leslie Clio, a wéi all Joer zanter deem et d’Show gëtt, den John Miles mat sengem Hit “Music”. 5 Woche laang sinn d’Artisten zesumme mam “Philharmonic Orchestra Antwerp” a mam “Fine Fleur Choir” elo ënnerwee.