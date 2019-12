Op enger Pressekonferenz e Sonndeg huet de Frontmann vu "Sunrise Avenue", de Samu Haber, annoncéiert, dass d'Band sech opléist.

Déi finnesch Rockband "Sunrise" gouf 2002 zu Helsinki gegrënnt. Den zweeten Deel vum Bandnumm "Avenue" koum eréischt 2003 dobäi. Zanterhier huet d'Band iwwer 2 Milliounen Albe verkaf a genee esou vill Singelen erausbruecht. Iwwer 1.000 Concerten a ronn 20 EU-Länner an a Japan ginn op hire Kont.

Zu hirem am meeschte bekannte Lidder gehéieren "Hollywood Hills" (2011), "Fairytale Gone Bad" (2006), "Forever Yours" (2007), "The Whole Story" (2009), "Heal Me" (2007) a "Welcome To My Life" (2009).

Den 2. Dezember huet de Sänger Samu Haber mat Tréinen an den Ae matgedeelt, dass d'Band decidéiert huet sech opzeléisen.

"Mir hunn all zesummen decidéiert, dass mir als Band ophalen. Jo, dat ass eng grouss Decisioun, a mir erkennen d'Auswierkungen nach net. Mir hunn et awer scho laang gespiert an da muss een heiansdo erkennen, dass een näischt dogéint maache kann.

Egal wéi vill ech hei erklären, ech wäert déi ganz Grënn ni verstoen. Ech sinn iwwer all Moossen houfreg op eis. Ech kann net ausdrécke wéi dankbar ech sinn. Wourop ech am meeschten houfreg sinn, ass d'Tatsaach, dass mir hei un dësem schwieregen Dag zesummestinn an eis Frëndschaft weider besteet.

Mir wëssen net, wat d'Zukunft bréngt, wéi mer dëse leschte Schratt decidéiert hunn, awer ech muss soen, dass et eng grouss Erliichterung fir eis war a virun allem och fir mech".

Eng leschte Kéier wëll "Sunrise Avenue" elo nach op Tour goen. D'Geschicht misst ee schéint Enn kréien, sou nach de Samu Haber. Och hir lescht Single gouf e Sonndeg presentéiert, mam passenden Numm "Thank You For Everything", zesumme mat engem emotionale Video.

Hei déi lescht Datumer vun hirer leschter Tournée:

04.04.2020 Kleine Scheidegg, "SnowenAir" an der Schwäiz

04.06.2020 Leipzig Arena, Leipzig, Däitschland

05.06.2020 Barclaycard Arena, Hamburg, Däitschland

04.07.2020 Hallenstadion, Zürich, Schwäiz

24.07.2020 Stadthalle, Wien, Eisträich

25.07.2020 Olympiahalle, München, Däitschland

01.08.2020 Lanxess Arena, Köln, Däitschland

15.08.2020 Olympic Stadium, Helsinki, Finnland