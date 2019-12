Wie sech wärend der Chrëschtdag-Zäit ze vill gestresst huet, dee kann sech den Ament an de Rotonden erhuelen.

Et ass e Treffpunkt, wou sech Familljen a Frënn wärend de Feierdeeg treffe kënnen a sech verschidde Spektakelen ukucken - oder ganz einfach e waarme Schocki drénke goe kennen.

"Chrëschtdeeg an de Rotondes” bitt dëst Joer e Programm fir Grouss a Kleng un. Haut kënnen Elteren mat hire Kanner an e “Speedball” raklammen. An enger iwwerdimensionaler Schnéi-Kugel kann ee Fotoe maache goen, déi ee fir eng kuerz Zäit an e Wanter-Wonnerland transportéiert.

Um Programm stinn eng Rëtsch Theatervirstellungen. Ënner anerem gëtt et eng Virféierung vum Stéck “Rita”. D 'Stéck handelt vun enger eelerer Madamm. D'Rita probéiert, de Quale vum Alter ze entkommen, andeems si an eng Welt vun der Fiktioun taucht.

Performancen, Installatiounen, Workshoppen a Geschécklechkeetsspiller ginn am Kader vun den “Chrëschtdeeg an de Rotondes” ugebueden.

E Sonnden gëtt dann och nach e grousse Brunch organiséiert a bis den 30. Dezember gi weider flott Performancen gewisen.