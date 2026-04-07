RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Festival 404En neien alternative Festival zu Lëtzebuerg

Isabelle Gillen
Am Mäerz war am Melusina am Gronn déi éischt Editioun vum 404 Festival.
Alternative Festival am Melusina

Knapp 150 Leit ware bei dëser éischter Editioun vum neien alternative Museksfestival dobäi an hunn zesumme mat Kënschtler, wéi dem Maz Univerze oder Shosta bis spéit an d’Nuecht gefeiert. D’Isabelle Gillen huet mam Organisateur iwwert d’Konzept vum 404 Festival geschwat.

D’Iddi fir esou e Festival staamt vum Organisateur Yacke, deen och selwer als Museker mat senger Band Ultra World um Festival opgetrueden ass. Iwwert déi lescht Joren hätt sech zu Lëtzebuerg nees eng alternativ Musekszeen opgebaut, esou de Yacke, ma dee passende Festival hätt awer nach gefeelt. Esou ass also d’Iddi fir de 404 Festival entstanen. Dëse soll virun allem vu Leit aus der Zeen fir Leit aus der Zeen sinn, orientéiert sech awer méi breet u Fans aus der ganzer Groussregioun.

Den Numm vum Festival, 404, ass e Wuertspill tëschent dem Titel vun engem Ultra World Lidd an der Feelermeldung 404, déi een ugewise kritt, wann een um Internet op eng Säit klickt, déi et net méi gëtt, oder déi aktuell e Server-Probleem huet. Wéi den Organisateur erzielt, géife Subkulturen an der Gesellschaft oft als eng Aart Feelermeldung ugesi ginn, als eppes, wat sech vun der Norm ofgrenzt an dofir hätt dësen Numm gutt gepasst.

Och d’Kënschtler, déi um Festival am Melusina opgetruede sinn, komme net all aus Lëtzebuerg. De Maz Univerze, Ultra World an d’Blaming Emeraude zwar schonn, d’Band Shosta, déi als zweet op der Bün performe konnt allerdéngs net. Dës ass eng Däitsch dark-wave Band aus Bochum. Am grousse Ganze wier de Feedback zum Festival positiv gewiescht an et freet ee sech schonn drop eng zweet Editioun ze plangen.

Am meeschte gelies
Dausende Leit goufe sech erwaart
Traditionell war Ouschterméindeg nees d'Nouspelter Emaischen
Video
Fotoen
4
Zu Arel
Gréissert Feier an engem Restaurant an der Avenue de Longwy
Op Ouschterméindeg
Och an der Stad war eng lass op der Emaischen
Video
Fotoen
0
Iran-Krich
Wäisst Haus préift Wafferou vu 45 Deeg, Iran refuséiert Offer
Soss ëmmer zu Esch
No 16 Joer ass d'Luxembourg Pride nees an der Stad Lëtzebuerg
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
D'Gravure vun der Florence Everling
Eng Technik, déi Gedold, Prezisioun a staarkt Gespier fir Material verlaangt
Video
1
Theaterstéck "MOTH"
En hybrid Theaterstéck vum Edsun am Mierscher Theater
Video
Preview Night
Lëtzebuerger ESC-Fans hu sech fir eng Watch Party zu Biissen gesinn
Video
Fotoen
Miraphora Mina du studio MinaLima montre le nouvel album du "Petit Prince", le 2 avril 2026 à Paris
Fir den 80. Gebuertsdag
"Le Petit Prince" kritt e méi frëschen a moderne Look, dee besonnesch jonk Lieser begeeschtere soll
5
Uffizi Galleries poster in Florence, Italy on March 12th, 2025
Bekannte Musée an Italien
Uffizien zu Florenz goufen Zil vun enger grousser Hackerattack
1
Sonndeg op der Tëlee
Lëtzebuerger Pétur Óskar steet mam Collien Fernandes an der ZDF-Serie "Traumschiff" virun der Kamera
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.