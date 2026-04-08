RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vandalismus an der Schoul vu Rued-Sir"Et ass ee schockéiert. Et feelen engem d'Wierder"

Christophe Hochard
Iwwer 100.000 Euro Schued gouf et um Ouschterweekend. Eng Enquête leeft. D'Experte vun der Assurance waren um Mëttwochmoien am Schoulgebai sech de Schued ukucke komm.
Update: 08.04.2026 12:23

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

“Et freet ee sech, firwat esou eppes geschitt. Déi kriminell Energie, déi déi Leit haten. Déi Loscht, einfach nëmmen eppes ze zerstéieren”. Dëst seet de Marc Ries, Buergermeeschter vu Betzder am RTL-Interview.

“Et ass e Wee vun der Verwüüstung, dat sech duerch d’ganzt Gebai zitt. Déi Leit musse relativ laang hei gewiescht sinn. Si hu geziilt ee Klassesall nom anere geholl. Insgesamt 9 Säll si komplett zerstéiert”.

De Marc Ries ass schockéiert iwwert déi kriminell Energie.
“Et ass e Wee vun der Verwüüstung, dat sech duerch d’ganzt Gebai zitt”, esou de Buergermeeschter vu Betzder

An de leschte Woche gouf et an der Gemeng Betzder scho Probleemer mat Vandalismus. Feierläscher goufen an ëffentleche Gebaier eidel gemaach. Zwou ëffentlech Toilette goufe rezent zerstéiert. De Buergermeeschter geet och dovunner aus, dass déi Persoun/déi Persoune sech am Gebai auskannt hunn. Ronderëm d’Schoul hänken nämlech 4 Kameraen um Site. Op kenger wäre Persounen drop z’erkennen. D’Brigange sinn iwwer eng Fënster oder Dier erakomm. Genee wär dat den Ament nach net festzestellen. Eemol am Schoulgebai huet d’Zerstéierung ugefaangen. De Gros vun der Verwüüstung ass um 1.Stack geschitt.

Zwee Feierläscher goufen an enger Bar fonnt

“Si hu geziilt all Computer mat héchstwarscheinlech engem Feierläscher zerstéiert. Och Laptop an Ecran. Och déi digital Tafele goufen zerstéiert. Op wäit iwwer 100.000 Euro Schued gëtt des muttwëlleg Zerstéierung chiffréiert.”

De Vandalismus war wuel an der Nuecht un Ouschtersonndeg op Ouschterméindeg.
De Buergermeeschter mécht nach emol en Zeienopruff.

“Ech hoffen, datt se fonnt ginn. Datt se zur Verantwortung gezu ginn. Datt se eng Konsequenz erliewen”. Dëst seet d’Marie-Claire Ruppert, 1. Schäffe vun der Gemeng Betzder. Si wënscht sech awer och, dass d’Elteren doheem mat de Kanner iwwer dëse Virfall schwätzen. Dat dëst thematiséiert gëtt.

D’Police Technique war op der Plaz, fir Spueren ze sécheren. Um Mëttwochmoie waren och 2 Agente vun enger Assurancëgesellschaft an der Schoul, fir de Schued ze chiffréieren. Mëttlerweil ass och d’Botzekipp am Asaz. E Méindeg soll de Schoulbetrib no 2 Woche Vakanz nees kënnen normal ufänken.

Déi Responsabel vun der Gemeng hunn eng Plainte bei der Police deposéiert. All Info, all Observatioun, déi ee kann tëscht Ouschtersonndeg an Ouschterméindeg gemaach hunn, ass fir den 113.

Opruff an de soziale Medien
D'Gemeng Betzder sicht no engem Abroch an d'Primärschoul zu Rued-Sir no Zeien

Am meeschte gelies
Schëss zu Prüm (D)
Polizistin bei Asaz ugeschoss a blesséiert, presuméierten Täter festgeholl
Fotoen
No Ultimatum vum Donald Trump
Iran brécht Friddensverhandlunge mat den USA of
Méi wéi 57 Joer no berüümter "Earthrise"-Foto
NASA verëffentlecht Bild vun "Äerdënnergang", festgehale vun der Artemis-II-Crew
7
Mir hunn nogefrot
D'Energiepräisser klammen an d'Leit si besuergt
Video
41
Fréiere Buergermeeschter vu Bauschelt
René Daubenfeld am Alter vu 67 Joer gestuerwen
0
Weider News
Tëscht 1. Abrëll 2025 an 22. Mäerz 2026
Bal 6.000 Avertissements taxés wéinst Handy um Steier
"Keng Panik, awer Beonrouegung"
Hausse vun Energiepräisser belaascht d'Transportindustrie
Audio
Fotoen
0
Grouss Policekontroll am Kader vun der Verkéierssécherheetscampagne "Gutt gesinn" den 20. Januar 2026 vu 7 bis 9 Auer op der N31 zu Péiteng.
Auto saiséiert, Chauffer net ugetraff
An der Nuecht op e Mëttwoch koum et zu enger Course-poursuite duerch Iechternach
Chemolux McBride
276 Salariéë profitéiere vun engem neie Kollektivvertrag
No iwwer 30 Joer ass Schluss
Miwwel ROLLER mécht bis Enn vum Joer seng Butteker zu Stroossen an op der Wemperhaart zou
Fotoen
0
Bis zu 300 Euro
Fir d'Bekämpfung vun asiatesche Runne ginn et elo Subsiden
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.