Auto saiséiert, Chauffer net ugetraffAn der Nuecht op e Mëttwoch koum et zu enger Course-poursuite duerch Iechternach

Andy Brücker
De Chauffer vum Auto konnt sech duerch d'Bascht maachen, iwwerdeem den Auto awer saiséiert gouf.
Update: 08.04.2026 11:59
Grouss Policekontroll am Kader vun der Verkéierssécherheetscampagne "Gutt gesinn" den 20. Januar 2026 vu 7 bis 9 Auer op der N31 zu Péiteng.
D’Police hat an der Nuecht op e Mëttwoch an der Rue Gregoire Shouppe zu Iechternach eng Vitesskontroll gemaach. Dobäi ass en Automobilist opgefall, deen nawell séier ënnerwee war. Obwuel hien opgefuerdert gouf, stoen ze bleiwen, ass dëse weidergefuer, fir laanscht d’Kontroll ze kommen. Et koum zu enger Verfollgungsjuegd. D’Beamte konnten den Auto kuerz drop zwar fannen, ma vum Chauffer gouf et keng Spuer méi.

Den Auto gouf saiséiert an eng Enquête gouf an d’Weeër geleet.

Ze vill Alkohol

Um Mëttwoch de Moie géint 8.20 Auer krut d’Police en Auto gemellt, dee vu Grolënster a Richtung Iechternach ënnerwee wier, dat allerdéngs am ZickZack. Eng Policepatrull konnt de Chauffer untreffen an huet en Alkoholtest gemaach, dee positiv ausgefall ass. E provisorescht Fuerverbuet war d’Konsequenz.

