En Dënschdeg de Moien hunn d'Organisateure vum Siren's Call déi éischt Bands an den Headliner bekannt ginn.

Op der 4. Editioun vum Siren's-Call-Festival, de 27. Juni am Gronn, ass déi brittesch Rockband "Foals" Headliner. D'Band kënnt da scho fir déi 4. Kéier op Lëtzebuerg.

Mat dobäi sinn ënnert anerem och d'Lëtzebuerger Newcomer "CHAiLD", "Charlotte Bridge", déi polnesch Pianistin "Hania Rani", "Nothing but Thieves", "Viagra Boys", "Josin" an "The Howl & The Hum".

Méi Bands sollen nach zu engem spéideren Zäitpunkt annoncéiert ginn.