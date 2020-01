An ronn 2 Joer ass et esouwäit, dann ass de Süde vum Land zesumme mat Kaunas a Litauen europäesch Kulturhaaptstad.

Dat lescht Joer huet een allerdéngs net vill iwwert de Projet héieren. Nodeems et direkt ufanks vill ëm d'Organisatioun vum Projet rumouert huet an et zu Polemiken koum, schaffen elo zanter iwwert engem Joer ënnert anerem d'Nancy Braun als Generaldirectrice an de Christian Mosar als Directeur artistique um Kulturjoer 2022.

Et huet villes missen opgeschafft an nogeholl ginn, an donieft wier een zanterhier och méi virsiichteg ginn, huet d'Nancy Braun am RTL-Interview ënnerstrach.

Wat ass konkret geschitt a wéi geet et virun?

Bis Enn Dezember sinn iwwer 500 Dossiere mat Propose fir Projeten erakomm, déi vun engem Comité de lecture vun 11 Leit gelies an dann evaluéiert ginn. De Fait, datt een den Delai vun Enn Juli op Enn Dezember verlängert huet, bréngt allerdéngs och mat sech, datt déi ganz Prozedur elo liicht verréckelt ass. D'Nancy Braun huet awer betount, datt ee versicht, esou séier wéi méiglech all Dossier z'evaluéieren, fir da kënnen iwwert de Budget ze diskutéieren.

Verschidde Leit aus dem Kultursecteur ginn ze bedenken, datt grouss, ambitiéis Projeten hir Zäit brauchen, déi allerdéngs esou lues géif dovu lafen. Dobäi kënnt, datt d'Projete bis zu 50% co-finanzéiert kënne ginn, de Rescht mussen d'Initiateure vun de Projete selwer opdreiwen.

De Budget vun Esch 2022 läit bei 57 Milliounen Euro. Dovu si 36 Milliounen fir kulturell Projeten, déi allerdéngs nach emol opgedeelt ginn: 21 Millioune sinn fir co-finanzéiert Projeten, déi vu bausse kommen, a 15 Milliounen fir déi intern, eege Projete vun der Asbl Esch 2022.

Verglach mat de Kulturjoer 1995 an 2007

De Programm géif sech aus verschiddenen Elementer zesummesetzen, dorënner engersäits méi grouss Nimm, déi als Magnéit funktionéieren, fir och Leit aus dem Ausland unzezéien.

Mä dat eleng wier net essentiell, mengt d'Generaldirectrice. Méi wichteg wier dat, wat esou e Projet hannerléisst, an do wënscht d'Nancy Braun sech, datt een eng Regioun hannerléisst mat enger Identitéit, wou d'Leit houfreg sinn, do ze wunnen oder ze schaffen, an hiert Liewen an hir Zukunft wëllen a kënne gestallten.

Esch 2022 ass net just Esch!

Och wann d'Gemeng Esch am Numm steet, ass et éischter eng ganz Regioun, déi an 2 Joer am Fokus stoe wäert. Wärend dem Kulturjoer ass geplangt, datt all Mount eng Gemeng an d'Vitrinn gesat gëtt. D'Nancy Braun huet verroden, datt Käerjeng déi éischt Gemeng wäert sinn. Déi Süd-Gemeng, déi ufanks net mat u Bord goe wollt.

Mä net just d'Süd-Gemenge maachen mat, och d'Gemenge vun der "Communauté de communes du Pays Haut - Val d'Alzette". Den Echange mam CCPHVA wier ganz gutt, seet d'Nancy Braun.

Den eenzege Problem wier, datt et do net esouvill Strukture wéi zu Lëtzebuerg géife ginn, dofir misst een de Programm liicht anescht denken. En Haaptpunkt wäert awer de pôle culturel ginn, deen zu Micheville gebaut gëtt, a wou 2022 eng ganz Partie Evenementer wäerte sinn.

Mëllerei um Belval gëtt Haaptquartéier

Nodeems de Plang A mat der Gebléishal um Belval um Enn net geklappt huet, steet fest, datt d'Mëllerei um Belval d'Häerzstéck vum Site fir Esch 2022 wäert ginn. 35,3 Millioune sinn virgesinn, fir de Site z'amenagéieren. En Donneschdeg gouf de Projet de Loi an der Chamberkommissioun iwwert ëffentlech Aarbechten diskutéiert a soll deemnächst vun den Deputéierte gestëmmt ginn. Den Haaptquartéier soll als groussen Unzéiungspunkt funktionéieren. Hei soll en digitalen Espace op d'Bee gestallt ginn, wou sech dann och iwwert d'Kulturjoer eraus alles, wat mat digitaler Konscht ze dinn huet, soll weider entwéckelen a professionaliséieren.

D'Ekipp vun Esch 2022 ass de Moment aus 12 Leit zesummegesat, aktuell sinn awer och 5 nei Posten ausgeschriwwen. Dorënner dee vun der Kommunikatioun am Marketing, fir och an Zukunft méi iwwert de Projet ze kommunizéieren an en an d'Vitrinn ze setzen.

Countdown?

Datt et just nach 2 Joer sinn, bis et sou wäit ass, gesäit d'Nancy Braun allerdéngs net weider als problematesch. Februar 2022 géif d'Directrice och net als Deadline gesinn, well och déi Zäit wärend der europäescher Kulturhaaptstad an déi dono wichteg wier.

Weider Detailer iwwert de Contenu vum Kulturjoer ginn et iwwregens fir d'Press den 20. Februar. An och de Grand-Public kritt den 22. Februar e klengen Avant-goût vun Esch 2022.