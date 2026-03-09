Tarnung a Form vun Danz huet se sech zu enger kultureller Waff am Widderstand entwéckelt. D’Sylvia entdeckt Capoeira net nëmmen als Symbol vun afrobrasilianescher Identitéit, mee och als liewegen Ausdrock vu sozialem Widderstand an engem Brasilien, dat weiderhi vun Ongläichheet gepräägt ass. Si trëfft Kanner aus benodeelegte Schoulen, déi duerch de Mestre Sabia a senger Visioun nei Perspektive kréien a begleet remarkabel Capoeiristas wéi Bibihna bei der Capoeira-Weltmeeschterschaft. En urgente Bléck op eng Konschtform, déi net nëmmen a Beweegung, mee och am Iwwerliewenskampf wuerzelt - en Danz ëm d’Liewen.
Réalisatioun: Julie Schroell
MOVE! ass eng dokumentaresch Danz- a Kulturserie. An all Episod reest d’Dänzerin a Choreographin Sylvia Camarda op verschidde Plazen op der Welt an entdeckt Danz als eng universell Sprooch vun der mënschlecher Beweegung. Dobäi begéint si Kënschtler a Performer a weist, wéi Beweegung Emotiounen, Gesellschaft a Kultur erëmspigelt.
