RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

MOVE! - Episod 1Capoeira als Ausdrock vu Stäerkt a Kultur

RTL Lëtzebuerg
Zu Salvador de Bahia mécht sech d'Sylvia Camarda op d'Sich no de Spuere vu Capoeira, enger kraaftvoller Kampfkonscht, déi vu versklaavten Afrikaner geschaaft gouf, fir sech géint Ënnerdréckung ze wieren.
Update: 09.03.2026 12:36
© Julie Schroell

Tarnung a Form vun Danz huet se sech zu enger kultureller Waff am Widderstand entwéckelt. D’Sylvia entdeckt Capoeira net nëmmen als Symbol vun afrobrasilianescher Identitéit, mee och als liewegen Ausdrock vu sozialem Widderstand an engem Brasilien, dat weiderhi vun Ongläichheet gepräägt ass. Si trëfft Kanner aus benodeelegte Schoulen, déi duerch de Mestre Sabia a senger Visioun nei Perspektive kréien a begleet remarkabel Capoeiristas wéi Bibihna bei der Capoeira-Weltmeeschterschaft. En urgente Bléck op eng Konschtform, déi net nëmmen a Beweegung, mee och am Iwwerliewenskampf wuerzelt - en Danz ëm d’Liewen.

Réalisatioun: Julie Schroell

MOVE! ass eng dokumentaresch Danz- a Kulturserie. An all Episod reest d’Dänzerin a Choreographin Sylvia Camarda op verschidde Plazen op der Welt an entdeckt Danz als eng universell Sprooch vun der mënschlecher Beweegung. Dobäi begéint si Kënschtler a Performer a weist, wéi Beweegung Emotiounen, Gesellschaft a Kultur erëmspigelt.

Dësen Episod kënnt Dir den Owend um 19 Auer op der Tëlee, op RTL.lu an op RTL Play kucken.

Am meeschte gelies
Och RTL-User waren Zeien
Feierball um Himmel: Et war e Meteor, sou Experten
Video
Fotoen
Ganz vill Fotoen
Andréck vun den Nuetskavalkaden zu Käerch an zu Clierf
Fotoen
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Käerjeng mat wichtege Punkten am Ofstigskampf
Video
Fotoen
2
"A Tutti Fausti" um Samschdeg
160 Kanner hu Lidder vum Fausti an der Philharmonie gesongen
Video
Fotoen
7
Basketball-Championnat
Fiels klappt Steesel in extremis, Bartreng wënnt souverän géint Walfer
Video
1
Weider News
An der Zäit vum Streaming
Kinoskultur zu Lëtzebuerg - Wéi geet et eise regionale Kinoen?
Video
0
"A Tutti Fausti" um Samschdeg
160 Kanner hu Lidder vum Fausti an der Philharmonie gesongen
Video
Fotoen
7
RnB- a Pop-Star am RTL-Interview
De 24. Februar hat den Jason Derulo an der Rockhal seng Fans begeeschtert
Video
0
D’Geschicht vun den Oscaren
Dee prestigiéiste Filmpräis vun der Welt
Video
0
Wann Hollywood op Esch kënnt
D'Musek vum Hans Zimmer huet de Public op Rees duerch d'Filmgeschicht geholl
Fotoen
LuxFilmFest Agenda
Spannend Filmer ausserhalb vun der offizieller Kompetitioun
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.