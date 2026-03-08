RTL TodayRTL Today
Wann Hollywood op Esch kënntD'Musek vum Hans Zimmer huet de Public op Rees duerch d'Filmgeschicht geholl

Den Tour-Stopp vu "The World of Hans Zimmer – The Immersive Symphony" an der Escher Rockhal huet d’Minettsmetropol fir ee Weekend an en Zentrum vun der Filmmusek verwandelt.
Update: 08.03.2026 10:32

D'Musek vum Hans Zimmer an der Rockhal (07.03.2026)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am Kader vun der internationaler Tournée goufen d’Wierker vum zweefachen Oscar-Gewënner Hans Zimmer um Belval presentéiert. Nieft den Owesvirstellunge gouf och eng zousätzlech Matinée ugebueden, fir dëst aussergewéinlecht Erliefnes engem breede Publikum zougänglech ze maachen.

Mat villen Emotioun an enger perfekter Inzenéierung gouf de Public op eng magesch Rees geholl. Atmosphäresch Filmzeenen op grousse Leinwänn hunn d’Musek visuell ënnerstëtzt an d’Zuschauer direkt an d’Welt vun de Blockbuster versat. Besonnesch déi aussergewéinlech Solisten an enger wonnerbarer Stëmm hunn de Kompositioune vum Hans Zimmer eng ganz perséinlech an intensiv Note ginn.

Am Mëttelpunkt stounge Meeschterwierker aus Blockbustere wéi Dune an Interstellar, souwéi zäitlos Klassiker wéi The Lion King a Gladiator. Als Merci huet de Public d’Show mat Standing Ovations gefeiert.

