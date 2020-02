A capella sangen, heescht ouni Begleedung vun Instrumenter sangen. Acape'lla heescht och e Festival, dee vum Kulturzentrum Cape organiséiert gëtt.

Den Acape'lla Festival gëtt all 2 Joer ugebueden. Dëst Joer huet en en Donneschdeg ugefaangen a geet nach bis e Sonndeg. Et trieden nëmme Gruppen op, déi a capella sangen, an de Repertoire geet vu Klassik bis Jazz a Popp.

De Festival Acape'lla fënnt Uklang bei de Leit hei am Land an awer och an der a-capella-Gesangszeen am Ausland. 2015 huet de Cape Ettelbréck eng Nisch entdeckt.

De Régis Thill war e Freideg um Concert vum weltbekannte Grupp "The Swingles".

The Swingles ware fréier ënnert dem Numm "Swingle Singers" bekannt, a fréier heescht viru 50 Joer. Si hu sech ëmmer nees erneiert, wat de Repertoire ubelaangt a forcement och wat d’Sänger betrëfft. Och haut toure si duerch d’Welt sangen a capella, notzen awer och déi digital Avantagë vun engem Mëschpult.

Nieft aner professionelle Sänger, bitt de Festival awer och Masterclasses un, wou jidderee sech konnt umellen a matmaachen. Den Erfolleg ass do a sou kuckt de Cape hoffnungsvoll no vir.