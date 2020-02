Ganzer 11 mol ass den Joker vum Todd Philips fir en Academy Award nominéiert.

Fir déi 92. Kéier gëtt elo schonn zu Los Angeles dee mat Ofstand bekanntste Filmpräis aus der Filmindustrie verginn. Riets geet natierlech vun den Oscaren.

Ma an de leschte Joren ass de Präis jo ëmmer nees kritiséiert ginn, dat ënnert anerem wéinst dem Choix vun de Nominatiounen, déi heiansdo mol méi schwaach ausfalen, wéi aner Joren. Ma dëst Joer muss ee soen, dierften d'Fans vum Film awer net enttäuscht sinn, beim Choix vun de Filmer.

Reng vun de Nominatiounen hir, dierft den Joker den Top-Favorit op den Academy Awards 2020 sinn. A ganzer 11 Kategorie gouf de Film nominéiert, dorënner natierlech beschte Film, bescht Regie oder och nach fir de beschten Haaptduersteller.

Ma och "The Irishman", "1917", "Once Upon a Time in Hollywood" kruten all Kéiers 10 Nominatiounen.

Hei eng Lëscht ma de wichtegste Kategorien a Nominatiounen

Beschte Film

- "Ford v Ferrari"

- "The Irishman"

- "Jojo Rabbit"

- "Joker"

- "Little Women"

- "Marriage Story"

- "1917"

- "Once Upon a Time in Hollywood"

- "Parasite"

Hei iwwerrascht virun allem d'Nominatioun vum exzellente südkoreanesche Film "Parasite", dee vum Regisseur Bong Joon Ho realiséiert gouf.

Dëse Film ass souwuel fir de beschten Internationale Film, wéi och fir d'Kinnekskategorie "Beschte Film" nominéiert.

Bescht Regie

- Martin Scorsese („The Irishman“)

- Todd Phillips („Joker“)

- Sam Mendes („1917“)

- Quentin Tarantino („Once Upon a Time in Hollywood“)

- Bong Joon Ho („Parasite“)

Bescht Haaptschauspillerin

- Cynthia Erivo („Harriet“)

- Scarlett Johansson („Marriage Story“)

- Saoirse Ronan („Little Women“)

- Charlize Theron („Bombshell“)

- Renée Zellweger („Judy“)

Beschten Haaptschauspiller

- Antonio Banderas („Leid und Herrlichkeit“)

- Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time in Hollywood“)

- Adam Driver („Marriage Story“)

- Joaquin Phoenix („Joker“)

- Jonathan Pryce („Die zwei Päpste“)

Bescht Niewenduerstellerin

- Kathy Bates („Richard Jewell“)

- Laura Dern („Marriage Story“)

- Scarlett Johansson („Jojo Rabbit“)

- Florence Pugh („Little Women“)

- Margot Robbie („Bombshell“)

Beschten Niewenduersteller

- Tom Hanks („Der wunderbare Mr. Rogers“)

- Anthony Hopkins („Die zwei Päpste“)

- Al Pacino („The Irishman“)

- Joe Pesci („The Irishman“)

- Brad Pitt („Once Upon a Time in Hollywood“)

Beschten internationale Film



- „Corpus Christi“ (Polen)

- „Honeyland“ (Nordmazedonien)

- „Les Misérables“ (Frankreich)

- „Leid und Herrlichkeit“ (Spanien)

- „Parasite“ (Südkorea)

An der Nuecht op den 10. Februar, also vun e Sonndeg op e Méindeg ginn d'Oscaren iwwerdroen. Eng Live-Iwwerdroung gëtt et vun 2-6 Auer a gëtt och ënnert anerem op der däitscher Tëlee iwwerdroen.