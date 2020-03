Zanter Méint goufen et Rumeuren iwwert e méigleche Comeback vun der Band Genesis, elo gouf et offiziell confirméiert.

De Phil Collins, Mike Rutherford an Tony Banks wäerten nees zesummen optrieden. De Motto vun hirer Tour "The last Domino" léisst dorop schléissen, dass dëst wuel déi leschte Méiglechkeet ass, fir d'Band live z'erliewen. Vun e Freideg u kënnen d'Ticketen online kaaft ginn.

Déi éischt Concerte si fir November an Dezember geplangt:

Liverpool 23.11

Newcastle 26.11

London 29.11, 30.11

Leeds 2.12

Birmingham 5.12

Manchester 8.12

Glasgow 11.12

Schonn an der Vergaangenheet huet de Phil Collins vun engem méigleche Comeback geschwat gehat an drop verwisen, dass hien no all de Joren nach ëmmer gutt befrënnt wier mat sengen (Ex-)Bandmemberen.

BCC géigeniwwer huet de Sänger verroden, dass si op hirer neier Tour eng Mëschung aus alen an neie Lidder spille wäerten.

Gerënnt gouf d'Progressiv-Rockband am Joer 1967 an ass mat Albe wéi "Selling England By The Pound" oder "The Lamb Lies Down On Broadway" an de 70er Jore bekannt ginn. Zu hiren erfollegräichsten Hits gehéieren ënnert anerem "Mama", "No Son Of Mine", "I Can't Dance" an "Land of Confusion".