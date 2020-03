Déi schottesch Rockband Biffy Clyro geet mat neier Musek op Europatour. Hire Wee féiert si och nees op Lëtzebuerg.

Den 22. Oktober sti Biffy Clyro op der Bün an der Escher Rockhal a bréngt hiren 8. Studioalbum mat.

Den Album "A Celebration of Endings" kënnt de 15. Mee eraus, et kann een en awer um Site vun der Band virbestellen. En Avant-goût op déi nei Musek kritt een elo scho mat den neie Singelen "Instant History" an "End Of".

Mam Pre-Order kritt een och e méi fréien Accès op d'Date vun hirer Europatour, déi Biffy Clyro nach net offiziell annoncéiert huet.