Ob an der Schlaang stoe virum engem Supermarché, eidel Stroossen oder Otemschutzmasken... d'Stater Fotothéik wëll hir Corona-Fotosammlung vergréisseren.

D'Corona-Pandemie ass e wichtegt historescht Evenement, zu Lëtzebuerg an och an anere Länner weltwäit. Aus deem Grond ka jidderee fräiwëlleg beim Projet vun der Photothèque de la Ville de Luxembourg matmaachen an hinne Fotoen eraschécken. Nieft de Fotoe muss een och déi signéiert Konventioun per E-Mail erareechen.

webarchive.lu: BnL sammelt Artikelen iwwert de Covid-19

D'Nationalbibliothéik stellt eng Kollektioun op d'Been vun allen Informatiounen, déi iwwert d'Verbreedung vum Covid19 zu Lëtzebuerg verëffentlecht goufen.

Do interesséiert sech d'BnL ënnert anerem fir Artikelen, déi iwwert de ganzen Zäitraum vun der Kris um Internet publizéiert goufen, an och fir d'Kreatioun vun neien Onlinesitten, déi am Kader vun der sanitärer Kris fir d'Informéiere vun de Bierger an d'Liewe geruff goufen.

Wéi et heescht, wéilt een, datt och zukünfteg Generatiounen novollzéie kënnen, wéi sech déi ganz Lag entwéckelt huet.