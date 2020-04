Als neien Datum hunn d'Organisateuren op Facebook de 19. Juni 2021 annoncéiert.

E groussen Deel vun de confirméierte Kënschtler begréissen d'Decisioun, fir d'Fête de la Musique ofzesoen an hunn zougesot bei der Editioun 2021 da wëllen opzetrieden.

Dës Entscheedung ass getraff ginn, fir d'Leit ze beschützen.

Offiziellt Schreiwes

Angesichts der Entwicklung des Covid-19 Virus in Luxemburg und der angekündigten Maßnahmen der Luxemburger Regierung, hat die Stadt Düdelingen beschlossen, die 2020er Auflage der Fête de la Musique in Düdelingen abzusagen und sie auf den 19. Juni 2021 zu verlegen. Eine Vielzahl der bestätigten Künstler, mit denen sich im Vorfeld ausgetauscht wurde, teilen diese Entscheidung und haben ihre Teilnahme an der Fête de la Musique 2021 bereits zugesagt.

Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Gesundheit unserer Bevölkerung und der zahlreichen Besucher (rund 25.000 im letzten Jahr) des Festivals zu schützen. Sie folgt somit den offiziellen Maßnahmen, die von der Stadt Düdelingen und der Regierung in Kraft gesetzt wurden.

Aus selbigen Gründen wurde bereits das Festival Like a Jazz Machine 2020 abgesagt, das ursprünglich vom 14. bis 17. Mai stattfinden sollte. Auch für dieses Festival hat der Großteil der angekündigten Musiker ihre Präsenz bei der 2021er Edition bestätigt. Einige hingegen werden angesichts ihres mittlerweile gut gefüllten Kalenders im Jahr 2021 zu einem anderen Zeitpunkt im CCRD opderschmelz zu Besuch sein.

Für eine Vielzahl der abgesagten Konzerte im CCRD opderschmelz konnte bereits ein neues Datum gefunden werden. Die letzten Neuansetzungen werden in Kürze folgen. Natürlich behalten bereits gekaufte Tickets ihre Gültigkeit für das neue Datum.

14.03. Sven Sauber: Verlegt auf den 27.09.2020.

18.03. Intervention: Neues Datum in Vorbereitung.

20.03. Das Kapital: Verlegt auf den 14.10.2020.

23./24.03. Das Uhu Experiment: Neue Daten in Vorbereitung.

28.03. Francesco Tristano: Neues Datum in Vorbereitung

02.04. Soul-Scapes: Neues Datum in Vorbereitung.

21.04. Yazz Ahmed: Verlegt auf den 13.01.2021.

22.04. Celtic Legends: Verlegt auf den 21.10.2020.

28.04. Julie Campiche Trio: Verlegt auf den 23.03.2021.

29.04. The Paperboys: Neues Datum in Vorbereitung.

30.04. Ida Nielsen & The Funkbots: Verlegt auf den 29.04.2021.

04.05. Randy Hansen: Verlegt auf den 03.11.2020.

14.-17.05. Festival Like A Jazz Machine: Abgesagt. Bereits gekaufte Tickets werden zurück erstattet.

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir hoffen, Sie bald wieder bei uns willkommen heißen zu dürfen.

Stadt Düdelingen – Kulturamt