Dosenden Evenementer hu missen wéinst dem nationalen Noutstand ofgesot oder verréckelt ginn.

Mat groussen Artisten ewéi dem Sting, deen seng Europa-Tour op d'nächst Joer huet misse verleeën, inclus den Datum zu Lëtzebuerg, fänkt eng Industrie, déi et gewinnt ass, honnerten oder dausende vu Leit an engem Raum ze versammelen, ënnert der Isolatioun u mat schweessen.

Musek zu Lëtzebuerg / Rep. Tim Morizet

Fan-Geräischer: Téin, déi een esou bal net méi live op der Plaz wäert ze héiere kréien. Och wann d'Evenementer bis den 31. Juli ofgesot goufen, wier et ignorant, sech ze erwaarden, datt et op engem 1. August nees e Concert mat e puer dausend Leit wäert stattfannen, esou den Michel Welter, Associé-Gérant beim Atelier.

„Mir, also d'Concertsveranstalter, sinn déi éischt, déi hu missen zoumaachen a sinn déi lescht, déi warscheinlech nees dierfen opmaachen. Dat eleng duerch d'Natur vun den Evenementer, déi mer organiséieren an d'Ustiechungsgefor, déi dës mat sech bréngen."

Sou wéi d'Concerte lues a lues zougemaach goufen, wäerte se warscheinlech nees an den nächste Méint opgemaach ginn, mengt ee bei den Organisateuren.

An der Period bis den 31. Juli goufen elo 43 Concerte vum Atelier reportéiert oder ganz ofgesot. Dat zu enger Zäit, wou normalerweis déi meescht Concerten, mat ënner anerem den héchste Capacitéiten, lafen.

„Déi representéiere ronn 60% vum gesamte Chiffre d'Affaire vum ganze Joer. Et ass elo eng Period, déi komplett ofgesot ass a wou mer op 0% Aktivitéit sinn."

Tickete vun de Concerten, déi ofgesot goufen, gi rembourséiert. Déi, déi verluecht goufen, net, ausser et existéiere ganz konkreet Grënn. Anescht wier et och net méiglech a géif de Promoteur vum Evenement ruinéieren, esou den Olivier Toth, Direkter vun der Rockhal.

„Verschidde vun eisen Nopeschlänner sinn do an enger anerer Situatioun, well d'Gesetzgebunge se deelweis zum Remboursement obligéieren. Hei goufen et awer och, an der aktueller Situatioun, wou mer sinn, Mesurë geholl, datt déi Obligatioun ventiléiert oder ganz ofgehuewe gëtt. Et geet drëms, deen Deel vu Suergen ëm Liquiditéiten an eiser Branche net ze grouss ginn ze loossen."

Och fir d'Museker wier et keng einfach Situatioun, erkläert den Olivier Toth weider:

„Ech hat elo ugangs der Woch nach mat engem Manager rieds, deen eng ganz Rëtsch jonk Museker vertrëtt, deem et ganz schwéier gefall ass, sengen Artisten ze soen, datt si hir Toure fir Abrëll/Mee dëst Joer warscheinlech guer net méi kënne maachen. Streaming-Servicer bréngen net genuch Akommes eran. Vill Museker iwwerliewen duerch d'Tournéeën a vun der Merchandise, déi se verkafen."

Dat d'Musek-Fans nom Confinement ewechbleiwen, fäert een awer net, esou de Michel Welter vum Atelier.

„D'Leit wäerten duerno souguer nach méi op Concerte goen. Et geet ëm d'Zesummekommen op engem Concert. Mat Gläichgesënnten. Eng gemeinsam Erfarung ze deelen, déi dorëms geet, e Grupp live ze gesi fir déi een eng Affinitéit huet. Dat Gefill wëllen d'Leit duerno ëm sou méi staark."

Et wier bis ewell kee verluerent Geschäft, esou de Responsabele vum Atelier, mä reportéiert. Wei et weider geet, bleift awer ongewëss.