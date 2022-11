Et ass eng spektakulär Aktioun an enger Krichssituatioun: De brittesche Graffiti-Kënschtler huet zu Kiew seng neiste Kreatiounen hannerlooss.

De mysteriéise Kënschtler Banksy ass bekannt fir seng Wierker, déi och emol a Kriseregiounen opdauchen. Sou wéi elo an der Ukrain. Bis e Sonndeg am Nomëtteg war um Instagram-Kont vum Kënschtler just ee Bild ze gesinn - e Meedchen wat op den Iwwerreschter vun engem zerstéierten Haus en Handstand mécht - ma no an no si weider Wierker an e puer ukrainesche Stied opgedaucht. Ënner anerem zu Kiew an an de staark zerstéierte Viruerter Borodjanka an Irpin war hien aktiv.

D'Verëffentlechung op Instagram gëllt traditionell als Zeechen, dass d'Wierk och tatsächlech säint ass. D'Identitéit vum Banksy ass jo nach ëmmer e grousst Geheimnis. Gewosst si weder Identitéit, nach säin Alter. Et ass ee sech antëscht sécher, dass hien aus der englescher Stad Bristol staamt.

Op soziale Reseaue sinn d'Ukrainerinnen an Ukrainer begeeschtert a soe Merci. Hie géif d'Mënsche mat senger Aarbecht inspiréieren an och drun erënneren, dass de Krich nach net eriwwer ass.

Ee Bild zu Borodjanka ass besonnesch ervirzehiewen. Op enger Wand ass e Kand ze gesinn, dat e Mann beim Judo op de Buedem gehäit - wéi et schéngt, eng Uspillung op de russesche President Wladimir Putin, dee begeeschterte Judoka ass. Den ukrainesche Verdeedegungsminister huet dëst Wierk op Twitter mat de Wierder kommentéiert: "Mir si méi staark wéi den David. Si si méi schwaach wéi de Goliath". An dobäi d'Fro "Wuel vum Banksy" opgeworf.

We are stronger than David

They are weaker than Goliath.

Possibly by Banksy pic.twitter.com/dRGp2kftqy — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 12, 2022

Am Kiewer Viruert Irpin ass eng rhythmesch Turnerin mat enger Minerve ëm den Hals ze gesinn an engem Band an der Hand. Si steet op engem Lach an der Fassade vun engem Wunnhaus. E weidert Wierk weist op der zentraler Maidan-Plaz zwee Kanner, déi eng Panzerfal aus Metall als Wipp benotzen. Op enger anerer Plaz, op enger gieler Wand vun engem Gebai, ass eng Fra ze gesi mat Gasmask a Feierläscher. Esouguer e Militärgefier, dat ënnert e stiliséierte Penis op enger Fassade gemoolt gouf, soll e Banksy-Wierk sinn.

De Banksy ass iwwregens net fir d'éischt heemlech an e Krisegebitt gereest. Hie war och schonn am Westjordanland, ma hie setzt sech och fir Flüchtlingen ass an huet ënner anerem e Rettungsschëff am Mëttelmier finanzéiert. Vill Wierker si sozialkritesch.