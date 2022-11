Et brauch ee sech net ze wonneren, wann ee Lëtzebuerger Jazzbands iwwerall op der Welt héiert.

Ob an Jazzclubs zu Berlin oder um Paräisser Jazzfestival – d’Jazzmuseker aus Lëtzebuerg sinn iwwert eis Grenzen ewech nämlech richteg beléift. Tëscht 2012 an 2019 hätt sech d’Unzuel vun de Concerten am Ausland vun de Lëtzebuerger Jazzmuseker verduebelt.

Méi wéi 30 vun eisen Jazzgruppen exportéieren hir Musek op d’Büne vun der Welt. Besonnesch zu Paräis komme se gutt un a spillen ënnert anerem um Festival Jazzycolours. E Festival, wou 20 verschidden Natioune jeeweils ee Museker oder eng Band hischécken, fir dat Land do ze representéieren.

Am Verglach mat sengen europäeschen Noperen huet den Jazz zu Lëtzebuerg eréischt nom Zweete Weltkrich ugefaangen, sech richteg ze etabléieren. An dunn an den 80er Joren hunn och déi éischt Lëtzebuerger Jazzmuseker sech baussent dem Grand-Duché konnten en Numm maachen. De Lëtzebuerger Komponist, Bandleader an Jazzer, de Gast Waltzing, gehéiert beispillsweis zu deenen éischten Jazzmuseker, déi an d’Ausland gaange sinn. Hien huet de Lëtzebuerger Jazz esou dann och weltbekannt gemaach. Besonnesch an den USA, wou en 2016 e Grammy gewonnen huet.

De Gast Waltzing, deen och haut nach aktiv ass, huet 1986 eng Jazz-Klass am Conservatoire vun der Stad Lëtzebuerg gegrënnt. Dës Formatioun an aner Coursen an de Conservatoiren an de Museksschoulen am Land hunn dofir gesuergt, datt ëmmer méi Lëtzebuerger Jazzbands sech forméiert hunn. Doduerch gouf een och op vill nei Talenter opmierksam. De Max Serra, 23 Joer al, ass e Lëtzebuerger Kontrabassist, lieft zu Paräis a war ee vun de Schüler vum Gast Waltzing. Hie mécht den Ament e Master, an deem hie sech op den Jazz spezialiséiert huet.