Vum 15. Juli u geet d'Pop-Queen Madonna nees op Tour. Hire Wee wäert si nieft Kanada an d'USA wéi och Europa féieren. Och Köln steet um Programm.

D'Fans vum Madonna dierfe sech freeën, d'Queen of Pop geet nämlech vum 15. Juli un nees op grouss Tour. "The Celebration Tour" wäert am kanadesche Vancouver starten an esouwuel duerch Kanada, d'USA an eng Partie europäesch Länner féieren. D'Tickete kann een den 20. an de 27. Januar jeeweils vun 10 Auer moies lokaler Zäit op der Internetsäit madonna.com/tour reservéieren.

Fir Lëtzebuerger kéinten aus geographescher Vue virun allem de Concert zu Antwerpen, den 21. Oktober, déi zwee Optrëtter zu Paräis, den 12. an 13. November, d'Show zu Köln, de 15. November, an déi zu Amsterdam, den 1. Dezember, interessant sinn.

D'Madonna gouf de 16. August 1958 zu Bay City an den USA gebuer. Hiren éischten Album mam Numm "Madonna" koum 1983, also viru genee 40 Joer eraus. Mat ronn 400 Millioune verkaaften Unitéite gëllt d'Madonna als déi kommerziell erfollegräichst Musekerin vun allen Zäiten. Am Laf vun de Joren huet d'Sängerin duerch Aussoen oder Aktiounen zu ëmstriddene gesellschaftlechen Themen ëmmer erëm fir Skandaler gesuergt.