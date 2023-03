Déi mëttlerweil 13. Editioun geet iwwer am ganzen 11 Deeg, nach bis den 12. Mäerz.

D'Ouverture ass en Donneschdeg den Owend am Kino hei Kierchbierg. Néng "Long-métrage"-Filmer sinn an der offizieller Competitioun, dorënner eng reng Lëtzebuergesch Produktioun an zwou Lëtzebuerger Co-Produktiounen. Dernieft zielt d'Competitioun vun den Documentairen sechs Wierker.

Detailer iwwert de Programm fannt Dir hei am Artikel oder op luxfilmfest.lu.