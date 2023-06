D'Sich war net evident an et huet zwee Uleef gebraucht, fir en neien Direkter fir den Diddelenger CNA ze fannen.

Am Regierungsrot gouf e Mëttwoch de Moien de Gilles Zeimet an der Successioun vum Paul Lesch genannt. Bis ewell huet de Gilles Zeimet als digitale Curateur am Nationale Geschichtsmusée um Fëschmaart geschafft, wou hien zanter 2009 agestallt war.

Virdru war den neie CNA-Direkter, deen zu Aberdeen a Schottland studéiert huet, fir de Stater Casino an de SIP aktiv.

An enger éischter Phas vun der Ausschreiwung hate sech fënnef Kandidaten op de Poste vum Chef vum "Centre National de l'Audiovisuel" gemellt, mee keng Kandidatur war nom Goût vun de Responsabelen am Kulturministère, sou datt d'Direktesch-Charge am Abrëll eng zweete Kéier ausgeschriwwe gouf an den Interims-Direkter Paul Lesch seng Tâche ëm véier Méint verlängert gouf.

De Choix ass da lo op de Gilles Zeimet gefall, nodeems d'Kandidature bis Enn Abrëll hu misste gestallt ginn.

De Paul Lesch hat no internen Divergenzen, wéinst deenen eng Mediatioun lancéiert gi war, am November zejoert net méi derfir kandidéiert säi Mandat verlängert ze kréien.

Am CNA ginn nieft enger grousser Mediathéik an dem Ciné Starlight och d'legendär Foto-Expoe vum Edward Steichen "Family of Man" an "The Bitter Years" geréiert.