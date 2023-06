De belsche Kënschtler, dee Lidder aus den 80er wéi "Aime moi", "Madame" oder "Je ne t'écrirai plus" geschriwwen huet, ass un de Suitte vu Kriibs gestuerwen

Wéi de Manager vum Claude Barzotti, de Laurent Comtat, e Samschdeg matgedeelt huet, ass de Sänger mat der krazeger Stëmm "mat 69 Joer a sengem Bett ëmgi vu sengen zwou Duechtere gestuerwen".

"De Barzotti hat et léiwer, als emotionale Sänger an net als romantesche Sänger bezeechent ze ginn. Hie war e monteren, sensibele Mensch, dee gedronk huet, fir seng Nervositéit ze bekämpfen", huet de Laurent Comtat weider erkläert.

"Je suis rital et je le reste", huet de Barzotti a sengem Hit "Le Rital" gesongen, an deem hie vu senger Hierkonft sengt. De Claude Barzotti ass den 23. Juli 1953 als Bouf vun engem italieenesche Biergaarbechter an der Géigend vu Charleroi gebuer.

An den 2000er war de Barzotti op der nostalgescher Tour "Age tendre et tête de bois" mat de Kënschtler Sheila, Patrick Juvet, Frank Alamo a Stone a Charden opgetrueden.