D'Queen of Pop louch wéinst enger uerger Infektioun e puer Deeg op der Intensivstatioun, heescht et säitens sengem Manager Guy Oseary.

Wéi et heescht, hätt d'US-Sängerin eng "schwéier bakteriell Infektioun" entwéckelt a wier dohier op eng Intensivstatioun an engem Spidol zu New York komm. Do hätt d'Madonna och e puer Deeg verbruecht. D'Welt-Tour vun der bekannter Sängerin, déi an sech Mëtt Juli ufänke sollt, gouf op onbestëmmten Zäit verréckelt.

Wéi de Guy Oseary betount, wier d'Sängerin awer nees um Wee vun der Besserung. Den Zoustand géif sech verbesseren, ma si wier awer nach a medezinescher Behandlung. Wou genee déi 64 Joer al Sängerin behandelt géif ginn, also nach ëmmer am Spidol oder schonn nees doheem, ass net bekannt.

Bis op Weideres sinn all d'Datumer, déi fir d'Tour geplangt waren, mol op Äis geluecht, en neie Start-Datum géif eréischt zu engem spéideren Zäitpunkt annoncéiert kënne ginn. Och an Europa, ënnert anerem zu Köln, Berlin, Paräis a London waren am Hierscht Optrëtter geplangt.

D'Madonna gouf 1958 am US-Bundesstaat Michigan gebuer an zielt bis haut zu de gréisste Pop-Ikonen vun de leschte Joerzéngten. Zënter Ufank den 80er huet d'Sängerin 14 Studio-Albume rausbruecht an ënnert anerem 7 Grammye gewonnen. Lidder wéi "Like a Prayer", "Material Girl" oder "Like a Virgin" sinn zu weltbekannten Hits ginn, déi d'Popwelt massiv gepräägt a forméiert huet. Bekannt ass d'Madonna awer och zënter Ufank un fir seng Provokativ Optrëtter op der Bühn oder virun der Kamera.