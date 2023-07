Zanter Abrëll ass gewosst, datt de Jérôme Quiqueret den prestigiéise Prix Servais gewonnen huet. Den 3. Juli krut en en elo iwwerreecht.

"Et ass d'Aboutissement vun iwwer 10 Joer Aarbecht", sou de Gewënner vum Sevais Präis, Jérôme Quiqueret, iwwert säi Buch. Ugefaangen hätt alles mat enger Recherche iwwert Protester am Minett. Eng Recherche, déi en op e Mordfall opmierksam gemaach huet, deen hien dann - ewéi en Detektiv - verfollegt huet an a sengem Wierk "Tout devait disparâitre" an senger ganzer Komplexitéit duergestallt huet.

© Beatrice Kneip

En historescht Buch, dat awer op aktuell Problematiken an der Lëtzebuergescher Sozial- a Politlandschaft opmierksam mécht. "Migratioun a Sécherheet,sinn Themen, déi och nach haut fir vill Debatte suergen", sou de Quiqueret.

