Vum 30. Juni bis de 15. Juli versetzt de Site vum Schlass vu Wolz de Publik nees a Feierlaun. De Festival de Wiltz geet nees iwwert d'Bün.

1953 gouf de Festival gegrënnt. Iwwert d'Joren huet sech d'Manifestatioun als richteg kulturell Institutioun an der lëtzebuergescher Kulturlandschaft etabléiert. Museker aus alle Länner a vun alle musikaleschen Horizonter, hunn de Wee bei d'Schlass vu Wolz fonnt, fir de Publik ze ënnerhalen. Och de Programm vun dësem Joer weist sech als duerchmëscht a versprécht en onvergiesslechst Erliefnis fir all Virléift an Alter.

30.06 & 01.07 - Krimi-Spaass fir Grouss a Kleng

Den Optakt vum Festival meescht dann d'Trupp vum Theater Trier. Si presentéieren eng musikalesch Versioun vum Erich Kästner sengem Kultwierk "Emil und die Detektive". Eng Lëtzebuergesch Première, déi wuel sécher déi Kleng ewéi och déi grouss Kanner begeeschtere wäert.

02.07 - New York, New York

Weider ginn d'Festivitéiten da mat enger Rees op déi aner Säit vum Pull. D'Adrienne Haan hëlt eis mat op Zäitrees a presentéiert Klassiker aus den 1930er bis 1960er vun der amerikanescher Museksgeschicht. Fans vum Ella Fitzgerald a Frank Sinatra kommen hei ganz sécherlech op hir Käschten.

07.07 - Comedy mat Stil

Thematesch bleift de Festival dann nach eng Zäit bei de Klassiker, nëmmen d'Form ass eng aner. Die Comedian Harmonists mëschen Theater, Comédie a Acappella Musek vir eng duerchaus ënnerhalend Opféierung déi esouwuel zum Laachen ewéi och zum Matsange verleet.

08.07 - Fir ze kucken, fir ze schmaachen..

An der Suite vun de Festivitéite ginn da weider Sënner vum Public stimuléiert. A Kollaboratioun mat verschidde Veräiner vu Wolz, gëtt de Publik kulinaresch entertaint, wärend op der Bün d'World Music Sängerin Emily Marques zesumme mat der Harmonie Wiltz sech drëms këmmert, d'Ouere vum Publik ze verzauberen.

14.07 - Reggea-Soul vu Niewendrun

Fir d'Selah Sue ass et net den éischte Concert am Grand-Duché. Déi belsch Sängerin huet zanter hirem 2011 Debut-Album iwwer 1 Millioun Albe verkaf a kennt sech beschtens mam Lëtzebuergeschem Public aus. Retrouvaillen also, déi vun der Virband LũpḁGangGang ageleet ginn.

15.07 - Ende gut, alles gut

Mir bleiwe bei der Belsch. Den Ofschloss vum Festival iwwerhëlt nämlech de de belsche Sänger Maarten Devoldere mat sengem Projet Warhaus. Verschiddener kennen e vläicht och als Sänger vun der Band Balthazar. Ënnerstëtzt gëtt den Indie-Pop Kënschtler vum Lëtzebuergeschem Duo Englbrt an dem belschem Duo Kids with Buns.

Weider Informatiounen zum Line-Up an dem Festival generell fannt dir op festivaldewiltz.lu