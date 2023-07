De Robbie Williams ass ee vun den erfollegräichste Museker, déi et ginn. Dës Woch gëtt hien direkt 2 Concerten zu Lëtzebuerg.

Viru knapp 30 Dausend Fans spillt de Britt op den zwee Deeg um Open-Air bei der Luxexpo. Et ass den Ofschloss vun de Concerten déi den Atelier dëse Summer um Kierchbierg organiséiert.

17.30 Auer: D'Fans sinn ukomm. / © Pitt Wagner

Virun engem Joer koum dem Robbie Williams säin neien Album eraus, de 25. 13 dovun hunn et an de UK op Plaz eent gepackt. Dat ass Rekord fir e Solo-Artist, dësen deelt hie sech mat kengem anere wéi den Elvis Presley. Och wann déi ganz grouss Zäiten eriwwer sinn. De Robbie Williams ass nach ëmmer e Superstar an d'Leit hu mat vill Virfreed op eng grouss Show gewaart.

