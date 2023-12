De Laine ass en Dënschdeg zu Naples am US-Bundesstaat Florida gestuerwen.

Doudesursaach war eng Longekrankheet. Dat huet dem Laine seng Fra Elizabeth Hines iwwert dem Museker seng offiziell Instagram-Säit matgedeelt.

Dem Laine sain Doud kënnt ronn 50 Joer nodeems de Paul McCartney säin Album "Band on the Run" erauskoum, op deem de Laine Gittar gespillt, an den Hannergrond-Gesang bäigesteiert huet.

Den Ex-Beatle huet sengem fréiere Band-Kolleeg op Instagram geduecht an hien als e grousst Talent mat engem gudde Sënn fir Humor bezeechent.