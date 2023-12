No engem Joer ass d'Kollibri asbl frou z'annoncéieren, dass si no engem Joer Paus d'nächst Joer nees hire Familljefestival Koll an Aktioun organiséieren.

Dëst Joer dierf de Public de Präis vun hirem jeeweilegen Ticket festsetzen. De Basispräis läit dobäi bei 25 Euro den Ticket. En Ticket fir de Weekend kascht 40 Euro. Wie wëll kann op fräiwëlleger Basis méi bezuelen, e Prinzip deen op änleche Festivallen scho grousse Succès huet. Sou bleift de Festival dann och accessibel fir jiddereen, ouni, dass ee forcéiert ass, méi déif an d'Täsch ze gräifen. Zanter 2014 gëtt et de Koll an Aktioun Festival schonn an huet zanterhier ëmmer nees en ofwiesslungsräiche Programm fir Grouss a Kleng gebueden a besonnesch fir kulturell Begeeschterter. Nieft engem Line-up aus nationalen an internationalen Museker, bitt de Festival eng grouss Offer u kulturellen Aktivitéiten a Workshoppen. Links PDF: Schreiwes vu Kollibri asbl