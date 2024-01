Den 30. Januar ginn d'Ticketen an de Virverkaf, dir kritt elo schonn d'Chance eng Koppel Ticketen ze gewannen.

Virun allem seng Remixen aus House a klassescher 70er an 80er-Disco-Musek hunn dem Tino Piontek aka "Purple Disco Machine", och bekannt als Tino Schmidt zu grousser Bekanntheet gefouert. Hie gehéiert momentan zu de gréissten DJen a Produzenten an der EDM-Welt a spillt op de gréissten Dancefloors op der Welt.



Dacks gëtt hien als de "King of Disco" vun der Neizäit bezeechent an huet ënnert anerem e Grammy fir säi Remix vum Lizzo sengerm Lidd "About Damn Time" kritt.

E Samschdeg den 2. November wäert hien am Atelier optrieden, d'Ticketen dofir wäerten en Dënschdeg den 30. Januar an de Virverkaf goen. Infoen a weider Detailer ginn et um offizielle Site vum Atelier.

Maacht mat a gewannt mat e wéineg Chance 2 Ticketen

RTL.lu gëtt Iech d'Geleeënheet, fir gratis beim Concert mat derbäi ze sinn. Wat musst Dir dofir maachen?



Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "Disco" an Ärem Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € de Message) a gewannt Är Ticketen.



Vill Gléck!