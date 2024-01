Am Londoner Auktiounshaus Christie's goufen e Mëttwoch 120 Gittaren an eng ganz Partie Verstäerker vum Gittarist Mark Knopfler vun Dire Straits versteet.

Dorënner ënner anerem d'Gittar, op där den Knopfler den Hit "Money for Nothing" agespillt hat an déi hien och 1985 um Live Aid gespillt hat. Dës koum fir 592.000 Pond, also ëmgerechent ronn 694.000 Euro ënnert den Hummer.

Nach méi Suen huet allerdéngs eng Gittar aus dem Joer 1959 abruecht. Op der Récksäit vun der Gibson Les Paul war de Lack schonn erof, well se sou dacks laanscht d'Schnall vum Museker sengem Rimm geschruppt war. Dës huet um Enn fir ëmgerechent 813.000 Euro de Besëtzer gewiesselt.

E Véierel vun de Suen, déi bei der Auktioun ageholl goufen, sollen un dat brittescht Rout Kräiz goen.