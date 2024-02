De Julien Hübsch huet d’lescht Joer de Prix Grand Duc Adolphe gewonnen, de Pit Riewer krut de Prix révélation.

Elo stelle se allen zwee zu Diddeleng am Centre d’Art Nei Liicht an Dominique Lang aus. Zwee jonk Kënschtler, déi ganz ënnerschiddlech schaffen, ma perfekt an hir Zäit passen.

De Julien Hübsch hat e chargéiert Joer 2023, nieft sengem Präis beim Cal, kennt hie grad aus enger Kënschtlerresidenz zu Paräis, wou hien e puer Méint an der Cité des Arts u Projete geschafft huet. Do ass dann och di aktuell Expo entstanen.

De Projet heescht «walls, origins, replacements», de jonke Kënschtler huet sech mat der Aarbecht vum franséische Graffiti Kënschtler Gérard Zlotykamien beschäftegt, dee vun de 60er Joren u bekannt ginn ass fir seng emblematesch Zeechnungen op de Maueren uechter d’Groussstied. De Julien Hübsch huet all di Plaze gesicht, wou den Zlotykamien geschafft huet, an dokumentéiert sou «d’Abscence» vun de Graffitien. Schwéierpunkt a senger Aarbecht ass d’Recherche iwwert de Vandalismus, a wéi deen an enger Stad wie Paräis behandelt gëtt.

De Julien Hübsch huet all seng Recherchë gehalen, di een och deels an der Expo gesäit, an huet ee ganzt Archiv opgebaut, ronderëm dem Zlotykamien seng Grafitti Konscht, mam Titel Ephemeres.

E ganzer Univers presentéiert de jonke Moler Pit Riewer am centre d'art nei Liicht, hei steet d’Molerei am Mëttelpunkt. Ausgangspunkt ass hei awer ëmmer eng Fotografie an dës Kéier och ee Gedicht mam Titel «no Form , no Shape». Hei geet et em d’Beweegung an em d’Intensitéit vun der Nuecht, och Fotoe vun Dänzer hëlt hien als Ausgangspunkt, an et erkennt een däitlech déi musikalesch Rhythmen an de Biller.

De Pit Riewer, deen eréischt kierzlech mat senge Studie fäerdeg ginn ass, huet vum Prix révelation beim leschte Cal profitéiert. Vu sengem Präisgeld konnt hie sech neit Material kafen, wat de finanziellen Drock ewech hëlt.

Béid Ausstellunge kann een nach bis Ugangs Abrëll zu Diddeleng entdecken, de Julien Hübsch ass dann och Invité am No Art on Air vum 17. Februar