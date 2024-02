An engem Communiqué huet de Bistum Lëtzebuerg matgedeelt, dass et bei der Oktav 2024 direkt 13 Priedeger gëtt, 12 Diakonen an eng Fra vun engem Diakon.

Dës wieren all bestuet an hätten och Kanner, heescht et direkt am Ufank vum Schreiwes. Vill hätten nieft dem pastoralen Engagement och en net-kierchleche Beruff. D'Priedeger sinn:de Michel an d'Patty Bingen, de Stefano Camposeo, den Alvaro de Freitas, de Raymond Goedert, de Jos Halsdorf, de Jürgen Kusch, de Philip Mauel, de Giuseppe Mazzocato, de Michel Michaely, de Jean-Paul Möller, de René Schumacher an de Franck Strock. D'Oktav ass dëst Joer vum 20. Abrëll bis de 5. Mee. Dat ënnert dem Motto "fir ze déngen".