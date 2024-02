Den Halleffinallist vun The Voice of Germany an de Finallist vum Luxembourg Song Contest huet nei Musek.

Et ass dat éischt musikalescht Liewenszeeche vum Joel Marques nom Luxembourg Song Contest Enn Januar an der Rockhal. Dat, wat de Sänger schonn e puer Mol ugedeit hat, ass dann elo a Musek ëmgesat ginn. No senge Lidder Stranger a Believer (mat deem hie beim Luxembourg Song Contest ugetruede war) ass haut (23/02/2024) d'Ballad ALL IT TAKES erauskomm. Fir d'Produktioun huet den Déifferdenger mam Tom Gatti (Unison Studios) zesummegeschafft. D'Lidd ass op de gängege Streamplattformen ze fannen.