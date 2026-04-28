Russesche Literatur-Klassiker am TheaterDe Frank Hoffmann bréngt "Anna Karenina" op d’Bün vum TNL

Isabelle Gillen
Am Nationaltheater gëtt et den Ament e russesche Literaturklassiker aus dem 19. Joerhonnert ze gesinn, inzenéiert vum Frank Hoffmann, mat engem Bünebild vum däitsche Moler Ben Willikens.
Update: 28.04.2026 10:00
De Roman "Anna Karenina" vum Leo Tolstoy erzielt d'Geschicht vum Anna, enger bestueter Aristokratin, déi no enger Affär mat engem anere Mann vun der Gesellschaft ausgegrenzt gëtt an domat konfrontéiert ass, wat et heescht, eng Fra ze sinn. Et ass en Theaterstéck iwwer d'Léift, Bezéiungen a Gléck, wat souwuel dramatesch, wéi och witzeg Momenter mat sech bréngt an deem seng Themen och no bal 150 Joer net u Relevanz verluer hunn.

An der Fassung vum Florian Hirsch, déi de Frank Hoffmann fir den TNL adaptéiert huet, sti siwe Personnagen aus dem ronn 1.000 Säite laangem Roman vum Tolstoy an zäitgenëssesche Kostümer op der Bün. Et wier net einfach, esou eng laang Geschicht fir eng Theaterbün unzepassen. Dofir hätt de Florian Hirsch sech fir d'éischt iwwerluecht, wéi eng Personnagen onbedéngt am Theater musse vertruede sinn an huet vun do aus de Rescht vun der Erzielung ronderëm gebaut.

Am ganzen dräi Koppelen hunn et also elo op d'Bün vum TNL gepackt. D'Anna, säi Mann, de Karenin a seng Affär, de Wronski, gi vu Carolin Freund, Nickel Bösenberg a Luc Schiltz gespillt. Donieft fënnt een och de Marc Baum an d'Christiani Wetter als Lewin a Kitty, oder de Luc Feit an d'Nora Koenig als Stiva an Dolly am Stéck erëm. Esou entwéckelt sech am Laf eng Geschicht, an där d'Personnagen um Enn bal alleguer ouni Erfolleg op der Sich nom Gléck, onglécklech duerch d'Liewe ginn.

De Frank Hoffmann wollt "Anna Karenina" scho virun e puer Joer am TNL spillen, war sech deemools awer onsécher, ob dëst an Zäite vu Krich tëschent Russland an der Ukrain dee richtege Choix wier. Elo huet hie sech dann awer fir de Roman entscheet, dat well d'Theemen, déi an dëser Geschicht ze fanne sinn, absolut universell sinn a näischt mat den aktuelle politesche Situatiounen an Europa ze dinn hunn.

"Mir hunn awer dunn e bësse méi an d'Déift gekuckt an 'Anna Karenina' vum Tolstoy ass en esou zu déifst humanen Text. En Text, deen och zum Beispill eng Situatioun vum Krich beschreift, total kritesch, also guer net op der Putin-Linn. Also, ech mengen et kann een och elo déi grouss russesch Literatur net dorop zréck briechen, op dat wat haut den Ament an der russescher Politik passéiert. An dofir huet et e bësse gedauert, bis mer d'Kand op d'Welt bruecht hunn."

D’Bünebild fir "Anna Karenina" huet den däitsche Moler Ben Willikens entworf, deen och schonn an der Vergaangenheet mam Frank Hoffmann fir den TNL geschafft huet. Wéi seng Molereien ass och seng Bün minimalistesch gehalen. Hie wéilt net, dass d’Bünebild vum Theaterstéck oflenkt, ma soll d'Handlungen éischter komplettéieren. Dofir ass den Dekor och modulär a verännert sech am Laf vun der Geschicht esou, dass de Raum no hannen hin ëmmer méi enk, wéi e Prisong, gëtt. De Raum steet symbolesch fir de Personnagen hir erfolleglos Sich nom Gléck a soll hir ënnerlech Gefaangenheet erëmspigelen.

Nach bis de 5. Mee kann ee sech d'Stéck an den TNL ukucke goen, weider Informatiounen fannt Dir hei. https://www.tnl.lu/anna-karenina

Am meeschte gelies
Vëlosbuttek ausgeraibert
"Alarm ëm 3:33 Auer, um 3:37 Auer war kee méi um Site"
Video
Fotoen
Um Sennengerbierg
30 Joer ale Motocyclist stierft bei Accident
U Grenz mat Lëtzebuerg
Verwaltungsgeriicht vu Koblenz deklaréiert däitsch Identitéitskontrollen als "illegal"
25
Vermësstemeldung gestrach
52 Joer al Fra ass nees do
Et sollt vum Findel aus a Schweden goen
Luxair-Maschinn Richtung Stockholm huet e Sonndeg kuerz nom Start missen ëmdréien
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Wouhin ass nach onkloer
Tramsmusée vun der Stad Lëtzebuerg gëtt erhalen, muss awer plënneren
5
"New Rocks" an "As Long As It Lasts"
Zwou Installatioune vum Jules Péan a vum Léa Giordano an der Buvette vun de Rotonden
Video
0
Den Opbau vun der Bün op der Copacabana zu Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro
Techniker stierft bei Opbauaarbechte vun der Bün fir Shakira-Megaconcert
Video
"Léa ou la Théorie des systèmes complexes"
De "Prix Servais 2026" geet un den Ian De Toffoli
0
Droit d'auteur
Tëscht Kreatioun, Streaming a kënschtlecher Intelligenz
Video
4
Film vun der Woch
APEX vum Baltasar Kormákur
Video
