RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

StadentwécklungDe Fonds Kirchberg baut op där anerer Säit vun der Stad den neie Quartier "MIDFIELD"

Monique Kater
De FUAK plangt a realiséiert de Projet um 40 Hektar groussen Areal tëschent der Cloche d'Or an dem Houwald. Éischte Spuedestéch: a 4 bis 5 Joer. D'Chamber huet am Februar d'Ännerung vum Gesetz gestëmmt.
Update: 09.03.2026 07:30

1961 gouf de Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg gegrënnt, matt der Missioun, 356 Hektar Felder a Wisen an en neie Stater Quartier ze verwandelen. Nach sinn déi Aarbechten net fäerdeg - an awer huet d’Regierung de FUAK mat engem weidere Projet beoptraagt: an zwar der Urbaniséierung vum sougenannte «Midfield», enger nach onbebauter Fläch, tëschent der Cloche d’Or an dem Houwald. Als Etablissement publique soll de Promoteur mat seng Experienz am Plangen an Entwécklen och iwwer de Kierchbierg eraus dierfe schaffen.

Fonds Kirchberg baut neie Quartier “Midfield” / Reportage: Monique Kater

Méi Liewensqualitéit duerch optional Ubannung un den ëffentlechen Transport

De Fong wäert d’Aarbecht vun den eenzelen Acteure koordinéieren, erkläert d’Architektin Sophie Glaesener. Bis haut existéiert just ee Plang iwwer d’Entwécklung vum Site, op deem ronn 5.000 Leit solle wunne kommen; et entstinn Aarbechtsplazen, den neie Bouneweger Lycée, an d’CFL kréien en héijen Tuerm um Midfield opgeriicht, sou d’Coordinatrice.

En Atout vum neie Quartier Midfield wier seng Top Ubannung un den ëffentlechen Transport – direkt niewent den Zuchschinnen, an deene vum Tram – den Arrêt ass Houwald Gare, deen zweetleschten Richtung Stadion. D’Diddelenger Autobunn an hire Stau bleift bis elo e Problem; de FUAK präziséiert dass een déi aktuell Park&Ride-Capacitéiten net ewech hëlt, mee se géifen duerch en ënnerierdesche Parking fir 2.000 Autoen ersat.

D’Liewensqualitéit – eent vun den Ziler an dësem Projet, wëllt een awer och duerch e weidere Park garantéieren, dee kéint mam grousse Park op der Cloche d’Or verbonne ginn.

© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Stad Lëtzebuerg a Gemeng Hesper concernéiert

D’Stad Lëtzebuerg, mee och d’Gemeng Hesper sinn an d’Entwécklung vum Quartier Midfield involvéiert, well d’Areal op Territoire vu béide Gemenge läit. De Fong versprécht en equilibréierten Iwwergang vun den neien, héije Gebaier, op de méi ländleche Charakter vun Hesper. Dat ass allerdéngs net dat eenzegt, dat der Hesper Gemeng wichteg ass – hir Liewensqualitéit steet a fält nämlech mat enger anstänneger Stroosseninfrastruktur an déi feelt ëmmer nach, bedauert d’Buergermeeschtesch Diane Adehm, déi wat de scho laang versprachene Contournement ugeet, op d’Bauteministesch a Ministre de Tutelle vum Fong zielt, a bedauert, dass et bis elo just technesch, mee keng politesch Reuniounen iwwer Midfield gouf.

Déi um Knuedler kennen de FUAK mat deem se zënter de 60er ze dinn hunn; deen huet als ëffentleche Baudréier schonn eppes ze soen, op Stater Terrain, ouni awer d’lescht Wuert ze hunn, präziséiert d’Buergermeeschtesch Lydie Polfer. Ouni Zesummenaarbecht géif dat hei näischt ginn. Beim Plange muss de FUAK sech nämlech un de PAG halen, an deen zeechent an ännert d’Stad, wann néideg.

Konkret Pläng feelen nach, bedauert d’Buergermeeschtesch an erkläert, dass d’Grenz tëscht Stad an Hesper hei an do misst verréckelt ginn, well déi matzen duerch Parzelle géing.

Mam selwechten Numm an neier Missioun

De FUAK, dee säin Numm behält, wäert och 50% abordabele Wunnraum an de Projet eranhuelen, sou den Direkter Marc Widong. Den éischte Spuedestéch kéint a 4, 5 Joer gefeiert ginn.

Dat neit Gesetz erlaabt dem Fonds Kirchberg net nëmmen tëscht der Cloche d’Or an dem Houwald ze bauen, mee den Etablissement Public däerf vun elo un och méi Sue léinen, dat mam Staat am Réck; den Terme Expropriéiere gouf aus dem Text gestrach, well quasi de ganzen Terrain Staatsterrain ass. Kafen a Verkafe mat an u Privat wier dofir elo méi einfach an de Fong schreift och seng eege Reglementer.

Neit Gesetz mat deem de Fuak dierf um Midfield bauen
Fannt hei de Plang vum neie Quartier "Midfield"

Am meeschte gelies
Och RTL-User waren Zeien
Feierball um Himmel: Et war e Meteor, sou Experten
Video
Fotoen
Ganz vill Fotoen
Andréck vun den Nuetskavalkaden zu Käerch an zu Clierf
Fotoen
Éischte Spuedestéch
Nei Vëlospist soll Sauer- an Ourdall verbannen
Audio
Fotoen
31
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Käerjeng mat wichtege Punkten am Ofstigskampf
Video
Fotoen
2
"A Tutti Fausti" um Samschdeg
160 Kanner hu Lidder vum Fausti an der Philharmonie gesongen
Video
Fotoen
7
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Hafen zu Mäertert gespaart
Gréisser Quantitéit Pëtrol an d'Musel gelaf
Video
Fotoen
Feierball um Himmel
War et e Meteorit oder war et Weltraum-Schrott?
Video
Audio
Fotoen
3
Den Haaptcampus vun der McGill University a Kanada.
Renomméiert kanadesch Universitéit
McGill University kënnt op Lëtzebuerg, fir Talenter am Finanzsecteur ze fërderen
Audio
0
CGDIS
Dräi Blesséierter no Accidenter a Brand am Laf vun e Sonndegowend
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Pëtrolspräis zanter Joren nees op iwwer 100 US-Dollar geklommen
LIVE
Invité vun der Redaktioun (9. Mäerz)
Paulette Lenert, LSAP-Deputéiert
Video
Audio
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.