RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Association des artistes plasticiens du LuxembourgD'Zil ass et, Kënschtler am Land fair ze bezuelen

Claudia Kollwelter
An enger Publikatioun vun der AAPL si Recommandatiounen, déi d'Kënschtler selwer mee och d'Institutiounen viséieren.
Update: 08.05.2026 12:40
© Alexandre Benavente Martingil

Viru gutt 4 Joer hunn d'Tarifverhandlunge fir de Secteur vun der visueller a plastescher Konscht ugefaangen. D'Justine Blau vun der AAPL erkläert, datt et aus engem kloren Besoin eraus entstanen ass: "Well et war kloer fir vill Leit, datt mer einfach duerno bezuelt ginn an net wärend dem Prozess. An dofir hu mer zimmlech laang dru geschafft an erkläert, datt mer eigentlech fir all déi Muséeën déi mer hunn, Projeten ubidden, Contenu, eng Bezéiung zum Publikum, an datt dat och muss bezuelt ginn wéi am Theaterberäich.

Association des artistes plasticiens du Luxembourg - Rep. Claudia Kollwelter

D'Kënschtler sollen en Outil hunn, op dee se sech baséiere kënnen, mee och d'Muséeën an Institutioune solle mat den Tarif-Recommandatioune vun der AAPL verstoen, wat eng dezent Bezuelung ass. De Charel Vinz gëtt e Beispill: "Une exposition de un à deux artistes dans une structure moyenne au Luxembourg. On parle d'un cachet de 5.500 euros hors TVA, minimum. On insiste aussi beaucoup sur le hors TVA, parce que dépendamment si les artistes sont assujettis ou non à la TVA, on se retrouve pas avec la même rémunération à la fin."

Et geet net just ëm d'Konscht selwer déi kreéiert gëtt, mee och d'administrativ Tâchen oder de Montage gehéiere fir d'Kënschtler dobäi a solle bei den Tariffer mat consideréiert ginn: "Et après, on parle aussi des résidences d' artistes, on parle de différents services qui pourraient être appliqués dans une exposition, quand on ne parle pas d' honoraires d' exposition, par exemple si on veut présenter un travail qui a déjà été réalisé, mais qu 'on a seulement un droit de présentation publique, des fois ça peut être dépendamment des services qui sont demandés aux artistes, s 'il y a plusieurs journées de montage, s 'il y a vraiment un gros travail administratif, grosse masse de rédaction de textes, on a aussi des montants qui sont définis pour d' un côté que les artistes sachent que c 'est un travail qui est rémunéré. Dans tous les autres métiers, on rémunère le travail, donc c 'est aussi normal que ça se passe chez nous."

D'Recommandatiounen déi vun der AAPL ausgeschafft goufen, sollen als Basis gëllen. Et wier awer kee fixt Dokument: "Mir brauchen einfach esou eng Basis a mir hunn einfach geduecht, okay, elo musse mer eng Kéier ufänken, besonnesch mir hu wierklech dat Gefill, datt mer mat Tariffer kommen, déi ganz raisonnabel sinn, dass wierklech par rapport zu wat hei leeft, mir hunn einfach transparent op engem Pabeier déi bescht Praktiken, a raisonnabel par rapport zu de Budgeten.

Et wéilt ee respektéiert an dezent bezuelt ginn fir déi Aarbecht déi ee mécht betount d'Justine Blau: "An Normalisatioun entsteet och duerch en Akommes. E Grondakommes war vläicht eng Iddi, mee dat ass eppes ganz aneschters, well momentan, mir komme vu Wäitem, wou eigentlech d'Bezuele vun der Konschtpraktik nach net normaliséiert ass. An dowéinst, si mer scho frou, wann dat integréiert ass a wann d'Leit bereet sinn ze bezuelen, wann d'Budgete jo richteg stinn an datt d'Leit duerch hir Konscht liewe kënnen."

© APPL

Dat Ganzt wier e lafende Prozess an d'Associatioun vun de plastesche Kënschtler bitt souwuel hire Memberen, wéi och aneren Artisten an Institutioune Formatiounen un, iwwert d'Tarifstruktur déi se ausgeschafft hunn.

Méi Informatiounen fannt der ënnert www.aapl.lu

Am meeschte gelies
Vermësst zanter dem 1. Mee
Wie weess, wou d'Sedraa Kawan Abdulrazzaq Al-Isawi ass?
Eltere vum Emran schwätze viru Geriicht
“Et sollt e schéinen Dag ginn, mee mir sinn ouni den Emran heemgaangen”
Vun RTL-User gefilmt
Méiglechen Tornado bei Nidderpallen entpoppt sech als "Funnel cloud"
3
Reprochë vun net korrektem Verhalen am Déngscht
Dräi Poliziste musse sech weiderhi veräntwerten
Basketballfederatioun
Ännerung vun Auslänner-Reegel, Samy Picard hält nom Summer als President op
Fotoen
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Wann d'Zirkusschoul Festival huet
Am Numm vun de Valeuren: Zesummen, Spaass a Spill
Video
1
D'Sarah Connor war am Ufank vum Concert ganz wäiss ugedoen.
Concert an der Rockhal
Eng Rees duerch 25 Joer Musek vum Sarah Connor
Video
Fotoen
0
Jonk an nei Bands triede géinteneen un
De Weekend ass nees de Metal Battle an der Rockhal
Audio
Nummer 487
En neit Online-Kräizwuerträtsel ganz op Lëtzebuergesch
Kanner a Jugendliteraturpräis
Eng Auszeechnung fir d'Déiere-Gedicht "Ech war gëschter am Zoo"
0
D'Sarah Connor wärend engem Concert de 14. Mäerz 2026 zu Berlin.
Gewannt e Meet & Greet
Sarah Connor kënnt en Donneschdeg an d’Rockhal
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.